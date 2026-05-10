Putyin a háború végéről beszélt, a volt német kancellárt akarja közvetítőnek

Vlagyimir Putyin szerint az ukrajnai háború a végéhez közeledik, de továbbra is a Nyugatot és Kijevet tette felelőssé a konfliktusért. Putyin a harckocsik és rakéták nélküli, szokatlanul visszafogott moszkvai győzelem napi parádé után arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel csak egy végleges békemegállapodás aláírásakor találkozna, az új európai biztonsági megállapodásokról pedig Gerhard Schröder volt német kancellárral tárgyalna.
Németh Anita
2026.05.10., 08:34

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus a végéhez közeledik. „Úgy gondolom, hogy az ügy a végéhez közeledik, de ez komoly ügy” – mondta a második világháborús szovjet győzelmet ünneplő, a szokásosnál visszafogottabb katonai parádé után.

Putyin a háború végéről beszélt, a volt német kancellárt akarja közvetítőnek / Fotó: AFP

A BBC tudósítása szerit az oroszországi parádén ezúttal elmaradt a tankok és rakéták megszokott felvonultatása biztonsági aggályok miatt, attól tartottak ugyanis, hogy Ukrajna drónokkal támadhatja meg a Vörös teret. Közel két évtized után először nem vonultattak fel katonai haditechnikát a parádén, amelyet a Kreml általában arra használ, hogy a nemzetközi színtéren demonstrálja Oroszország katonai erejét. A két ország közötti, Donald Trump amerikai elnök közvetítésével utolsó pillanatban kötött tűzszünet ugyanakkor csökkentette egy esetleges támadás veszélyét, így a parádé incidens nélkül lezajlott.

Putyin a győzelem napi beszédében igazolni próbálta a háborút, azaz orosz terminus szerint "különleges katonai műveletet", amit igazságosnak nevezett. Szerinte Ukrajna az agresszív fél, amit az egész NATO támogat. A sajtótájékoztatón pedig már arról beszélt, hogy a Nyugat szítja a konfrontációt Ukrajna és Oroszország között. 

Putyin csak akkor találkozna Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ha már megállapodtak egy tartós békeszerződésről. „Egy harmadik országban tartott találkozó is lehetséges, de csak akkor, ha már végleges megállapodások születtek egy hosszú távú, történelmi távlatokra szóló békeszerződésről; hogy részt vegyünk ezen az eseményen és aláírjuk a szerződést. Ennek azonban az utolsó lépésnek kell lennie” – mondta az orosz elnök, aki korábban még arról beszélt, hogy nem ismeri el Zelenszkij legitim ukrán elnöknek, mert lejárt a mandátuma.

Putyin arról is beszélt, hogy hajlandó lenne új európai biztonsági megállapodásokról tárgyalni, és szerinte az ideális tárgyalópartner Gerhard Schröder volt német kancellár lenne.

A volt kancellár Putyin régi barátja, és Nyugaton, benne Németországban, vitatott megítélésű politikus az orosz állami energiaipari cégeknek végzett munkája miatt.

Putyin beszélt arról is, hogy az Egyesült Államok által közvetített hétvégi tűzszüneti megállapodás részeként Kijev és Moszkva abban is megállapodott, hogy 1000-1000 hadifoglyot kicserélnek, ám Oroszország még nem kapott jelzést Ukrajnától a cserékről.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a múlt héten azt mondta, szerinte van potenciál arra, hogy az EU tárgyaljon Oroszországgal, és Zelenszkij is támogatna egy ilyen lépést.

Érik az ukrajnai fordulat, Putyin hajlandó leülni az európaiakkal, de van egy feltétele

Az Európai Unió vezetői egyre inkább fontolgatják a közvetlen tárgyalásokat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai konfliktus lezárásról – számolt be a Világgazdaság pénteken a Financial Times bennfentes értesüléséről.

A lépés hátterében az áll, hogy több európai fővárosban növekvő elégedetlenség tapasztalható az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a vezetésével zajló béketárgyalások lassú előrehaladása miatt. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint van lehetőség az EU és Oroszország közötti párbeszédére, és ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatása is megvan.

Costa hozzátette: a 27 tagállam vezetőivel egyeztet arról, hogyan szervezzék meg legjobban a felkészülést, és milyen kérdéseket kell majd megvitatniuk Oroszországgal, amikor eljön a megfelelő pillanat. Az Európai Unió hagyományos álláspontja szerint Ukrajna nélkül semmilyen döntés nem születhet az ország jövőjéről.

Több uniós vezető attól tart, hogy az EU teljesen kiszorulhat a folyamatból, és végül egy olyan megállapodást kellene elfogadnia, amellyel nem ért egyet. Costa hangsúlyozta, hogy Brüsszel nem kívánja zavarni a Trump vezette folyamatot.

