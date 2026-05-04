Putyin már puccstól retteg, kiszivárgott egy titkosszolgálati jelentés: lekapcsolják az internetet, elvonul a világ elől az orosz elnök

A Kreml drasztikusan megnövelte Vlagyimir Putyin elnök személyes biztonságát: új intézkedések részeként megfigyelőrendszereket telepítettek közeli munkatársai otthonaiba is. A lépések hátterében vezető orosz katonai tisztségviselők elleni merénylethullám és egy esetleges puccstól való félelem áll – derül ki egy európai hírszerző ügynökség jelentéséből, amelyet a CNN szerzett meg.

Az elnökkel dolgozó szakácsoknak, testőröknek és fotósoknak megtiltották a tömegközlekedés használatát – áll a dokumentumban. A Kreml vezetőjéhez érkező látogatókat kétszer is ellenőrzik, a közvetlen közelében dolgozók pedig csak internetkapcsolat nélküli telefonokat használhatnak.

Az intézkedések egy részét az elmúlt hónapokban vezették be, miután decemberben meggyilkoltak egy magas rangú tábornokot, ami konfliktust váltott ki az orosz biztonsági elit felső köreiben. A jelentés szerint ez növekvő aggodalomra utal a Kremlen belül.

Az orosz biztonsági szervek jelentősen csökkentették azon helyszínek számát, amelyeket Putyin rendszeresen felkeres. Ő és családja már nem járnak megszokott moszkva-környéki és valdaji rezidenciáikra. Az elnök idén eddig egyetlen katonai létesítményt sem látogatott meg, holott tavaly gyakran felkereste ezeket a helyszíneket. A jelentés szerint a Kreml előre rögzített felvételeket tesz közzé róla.

A 2022-es ukrajnai invázió óta Putyin heteket tölt megerősített bunkerekben, gyakran a Fekete-tenger partján fekvő Krasznodar régióban.

A jelentés egy olyan időszakban került nyilvánosságra, amikor egyre többen érzékelnek válságot a Kreml körül, négy évvel a brutális és sokak szerint kudarcba fulladt háború kezdete után.

Nyugati becslések szerint Oroszország havi mintegy 30 ezer halottat és sebesültet veszít, miközben

a fronton csak korlátozott területi nyereségeket ér el, és

Ukrajna mélyen orosz területeken hajt végre dróntámadásokat.

A konfliktus költségei egyre inkább fenntarthatatlannak tűnnek. A háború gazdasági terhei is egyre nyilvánvalóbbak: a nagyvárosokat sújtó mobilhálózati kimaradások még a Putyint támogató középosztályt is bosszantják, ami azt jelzi, hogy

a háború hatásai már az urbánus elit körében is érzékelhetők.

A jelentés ritka betekintést ad a moszkvai vezetés belső biztonsági aggodalmaiba, és beszámol egy konfliktusról is az orosz katonai és biztonsági vezetésben arról, ki felelős a felső vezetők védelméért. Ez vezetett Putyin biztonsági protokolljainak felülvizsgálatához és további tíz magas rangú parancsnok fokozott védelméhez.