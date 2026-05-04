Putyin már puccstól retteg, kiszivárgott egy titkosszolgálati jelentés: lekapcsolják az internetet, elvonul a világ elől az orosz elnök

Szokatlan titkosszolgálati jelentés szivárgott ki az orosz elnök biztonságának részleteiről. A dokumentumból kiderült, hogy Putyin és környezete katonai puccstól tart, a minimumra csökkenti nyilvános fellépéseit, és minden eddiginél szigorúbb őrizetet kap - közvetlen munkatársai nem vehetik igénybe a tömegközlekedést és kizárólag internet nélküli telefonokat használhatnak.
D. GY.
2026.05.04., 10:49

A Kreml drasztikusan megnövelte Vlagyimir Putyin elnök személyes biztonságát: új intézkedések részeként megfigyelőrendszereket telepítettek közeli munkatársai otthonaiba is. A lépések hátterében vezető orosz katonai tisztségviselők elleni merénylethullám és egy esetleges puccstól való félelem áll – derül ki egy európai hírszerző ügynökség jelentéséből, amelyet a CNN szerzett meg.

Putyin a Kremlben - soha nem látott szintre emelték a biztonsági intézkedéseket / Fotó: AFP

Az elnökkel dolgozó szakácsoknak, testőröknek és fotósoknak megtiltották a tömegközlekedés használatát – áll a dokumentumban. A Kreml vezetőjéhez érkező látogatókat kétszer is ellenőrzik, a közvetlen közelében dolgozók pedig csak internetkapcsolat nélküli telefonokat használhatnak.

Az intézkedések egy részét az elmúlt hónapokban vezették be, miután decemberben meggyilkoltak egy magas rangú tábornokot, ami konfliktust váltott ki az orosz biztonsági elit felső köreiben. A jelentés szerint ez növekvő aggodalomra utal a Kremlen belül. 

Az orosz biztonsági szervek jelentősen csökkentették azon helyszínek számát, amelyeket Putyin rendszeresen felkeres. Ő és családja már nem járnak megszokott moszkva-környéki és valdaji rezidenciáikra. Az elnök idén eddig egyetlen katonai létesítményt sem látogatott meg, holott tavaly gyakran felkereste ezeket a helyszíneket. A jelentés szerint a Kreml előre rögzített felvételeket tesz közzé róla. 

A 2022-es ukrajnai invázió óta Putyin heteket tölt megerősített bunkerekben, gyakran a Fekete-tenger partján fekvő Krasznodar régióban. 

A jelentés egy olyan időszakban került nyilvánosságra, amikor egyre többen érzékelnek válságot a Kreml körül, négy évvel a brutális és sokak szerint kudarcba fulladt háború kezdete után.

Nyugati becslések szerint Oroszország havi mintegy 30 ezer halottat és sebesültet veszít, miközben 

  • a fronton csak korlátozott területi nyereségeket ér el, és 
  • Ukrajna mélyen orosz területeken hajt végre dróntámadásokat. 

A konfliktus költségei egyre inkább fenntarthatatlannak tűnnek. A háború gazdasági terhei is egyre nyilvánvalóbbak: a nagyvárosokat sújtó mobilhálózati kimaradások még a Putyint támogató középosztályt is bosszantják, ami azt jelzi, hogy 

a háború hatásai már az urbánus elit körében is érzékelhetők.

A jelentés ritka betekintést ad a moszkvai vezetés belső biztonsági aggodalmaiba, és beszámol egy konfliktusról is az orosz katonai és biztonsági vezetésben arról, ki felelős a felső vezetők védelméért. Ez vezetett Putyin biztonsági protokolljainak felülvizsgálatához és további tíz magas rangú parancsnok fokozott védelméhez.

Putyin puccstól fél - volt védelmi minisztere szúrhatja hátba

A jelentés szerint 2026 márciusának eleje óta 

a Kreml és maga Vlagyimir Putyin is aggódik érzékeny információk kiszivárgása, valamint egy összeesküvés vagy puccskísérlet kockázata miatt. 

Különösen tartanak attól, hogy az orosz politikai elit tagjai drónokat használhatnak egy esetleges merénylethez.

A legfigyelemreméltóbb megállapítás azonban Szergej Sojguval kapcsolatos. 

A háttérbe szorított volt védelmi miniszter – jelenleg a Biztonsági Tanács titkára – „a puccs kockázatával hozható összefüggésbe, mivel továbbra is jelentős befolyással bír a katonai vezetésben”.

A jelentés szerint 

  • Sojgu közeli szövetségesének, Ruszlan Csalikovnak a március 5-i letartóztatása meggyengítette pozícióját, és növelte annak esélyét, hogy ő maga is vizsgálat célpontjává váljon. 
  • Csalikovot sikkasztással, pénzmosással és vesztegetéssel vádolják. 
  • A jelentés ugyanakkor nem szolgáltat bizonyítékot a Sojgu elleni állításokra, és megjegyzi, hogy egy ilyen puccskísérlet jelentős szakítást jelentene korábbi lojalitásával.

Putyin korábban már túlélt egy puccskísérletet 2023 júniusában, amikor Jevgenyij Prigozsin sikertelen menetet indított Moszkva felé. A CNN hozzáteszi hogy az ilyen hírszerzési információk természetéből fakadóan sok részlet nehezen ellenőrizhető. 

A hosszú asztal a Covid hozadéka

A jelentés szerint több biztonsági intézkedés – például a szigorú testellenőrzések, az okostelefonok kerülése és az elnök mozgásának korlátozása – már korábban is ismert volt. Putyin továbbra is megjelenik nyilvánosan, például nemrég Ramzan Kadirov csecsen vezetővel és Irán külügyminiszterével találkozott.

Putyin a Covid–19 járvány idején kezdte el elszigetelni magát, gyakran hosszú asztal végéről tárgyalva vendégeivel. Egyes beszámolók szerint több helyszínen is azonos irodai környezetet használ videókapcsolatos megbeszélésekhez.

Russian President Putin chairs a Security Council meeting outside Moscow
Az orosz elnök a Biztonsági Tanács tagjaival tanácskozik - hogy hol, azt nem tudni, de nem Moszkvában / Fotó: Alexander Kazakov

Az új intézkedések részletei néhány nappal azután kerültek napvilágra, hogy Moszkva jelentős változtatásokat jelentett be a május 9-i Vörös téri díszszemlén. 

Az idei esemény – az ukrajnai invázió óta az ötödik – nehézfegyverzet, például harckocsik és rakéták nélkül zajlik majd.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint a döntés mögött részben az ukrán támadások jelentette fenyegetés áll.

Feszültség a Kremlben

A jelentés szerint egy 2025 decemberében tartott, feszült hangulatú Kreml-találkozó is hozzájárult az új intézkedésekhez. Miután december 22-én Moszkvában meggyilkolták Fanil Szarvarov altábornagyot, Putyin három nappal később összehívta a biztonsági vezetőket.

A megbeszélésen Valerij Geraszimov vezérkari főnök bírálta az FSZB vezetőjét, Alekszandr Bortnyikovot, amiért nem tudta megvédeni a tiszteket, míg utóbbi erőforráshiányra hivatkozott. A vita végén Putyin egy héten belül konkrét megoldásokat kért.

Ennek részeként kiterjesztették a Szövetségi Őrszolgálat (FSO) hatáskörét, amely korábban főként Geraszimov védelmét látta el, és további tíz magas rangú parancsnokra is kiterjesztették. A jelentés szerint Putyin saját biztonsági intézkedéseinek szigorítása ezt követően történt.

Nyugati hírszerző szolgálatok ritkán hoznak nyilvánosságra ilyen részletes információkat zárt egyeztetésekről. 

A kiszivárogtatás célja azonban lehet, hogy erősítse azt a narratívát amely szerint Oroszország belső feszültségei végül meggyengíthetik az országot az ukrajnai háborúban - írja az amerikai portál.

