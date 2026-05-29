Teljes fordulat: Putyin megtörte a csendet a román dróncsapásról, semmi nem úgy történt, mint mondták – váratlan ajánlatot tett az orosz elnök

Fordulattal felérő nyilatkozatot tett Putyin az európai közvéleményt megrázó romániai dróncsapásról. Az orosz elnök azt is mondta, hogy az Orosz Föderáció kész objektív vizsgálatot lefolytatni a kialakult helyzet kapcsán.

Putyin megtörte a csendet a román dróncsapásról, semmi nem úgy történt, mint mondták / Fotó: Alexander Kazakov / AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a román védelmi minisztérium pénteken közölte, hogy május 29-re virradó éjszaka egy drón zuhant egy galaci többlakásos lakóház tetejére, aminek következtében robbanás történt, és tűz ütött ki egy tized emeleti lakásban. A tüzet gyorsan eloltották, az épületből körülbelül 70 embert evakuáltak, ketten megsérültek, őket kórházba szállították.

A román hatóságok Oroszországot vádolták meg a drónincidenssel. A történtek kapcsán a román külügyminisztérium bekérette Vlagyimir Lipajevet, az Orosz Föderáció nagykövetét. Románia kinyilvánította, hogy „az Orosz Föderáció felelőtlen magatartásának következményei lesznek a két ország közötti diplomáciai kapcsolatokra nézve, valamint a szankciós csomagokat érintő további európai szintű lépések szükségességét” – erről már Oana Taiu román külügyminiszter nyilatkozott.

A román hatóságok arról is beszámoltak, hogy a drón átrepülése miatt vadászgépeket riasztottak, azonban úgy döntöttek, hogy nem nyitnak tüzet, mivel az nagyobb kárt okozhatott volna a városban. A minisztérium jelezte, hogy a drón négy percig tartózkodott az ország légterében.

Putyin megtörte a csendet a román dróncsapásról, semmi nem úgy történt, mint mondták

Egész Európa, köztük Magyarország is egyöntetűen elítélte a történteket. Csakhogy Putyin most előállt a saját maga verziójával és ezgészen másról szól, mint amit eddig modntak.

Moszkva értékelni fogja a helyzetet, ha átadják neki az országban lezuhant drón roncsait vagy adatait – erről beszélt Vlagyimir Putyin a TASSZ hírügynökség drónincidensre vonatkozó kérdésére válaszolva.

„Adjanak át nekünk valamilyen adatokat és a drón maradványait, mi lefolytatunk egy objektív vizsgálatot. És csak akkor, ebben az esetben fogjuk értékelni a történteket” – mondta Putyin.

Ugyanakkor azt is állította, hogy rövid időn belül kiderült, hogy ennek semmi köze az orosz repülőeszközökhöz, hanem

ezek ukrán származású drónok, amelyek letértek az útvonalukról

az elektronikus hadviselés (REB) hatására vagy más okokból és a technikai adatok tökéletlensége miatt repültek be román területre, majd ott zuhantak le.