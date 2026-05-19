Bekövetkezett Putyin rémálma: a kínai elnök levette róla a kezét? – "Megbánhatja, hogy megtámadta Ukrajnát"

Hszi Csin-ping a múlt heti tárgyalásaikon azt mondta Donald Trumpnak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök végül megbánhatja Ukrajna lerohanását – derül ki abból a Financial Times-cikkből, ami a pekingi csúcstalálkozóról készült amerikai értékelést ismerő személyek elmondására alapoz.

Az orosz-–ukrán háború kapcsán Hszi megjegyzése messzebb ment, mint korábban, legalábbis a pénzügyi lap egyik forrása szerint a kínai vezető eddig még nem adott értékelést Putyinról és a háborúról.

Hszi Putyinnal kapcsolatos megjegyzése akkor hangzott el, amikor Oroszország Ukrajna elleni háborúja négy év után patthelyzetté alakult, különösen mivel Kijev hatékonyan kezdte használni a dróntámadásokat az orosz erők és célpontok ellen. Putyin 2022 februárjában indította meg Ukrajna invázióját, három héttel azután, hogy Kínába látogatott, ahol Hszivel korlátok nélküli partnerséget jelentettek be.

A Biden-kormányzat gyakran vádolta Kínát azzal, hogy kettős felhasználású termékeket szállít Oroszországnak, amelyek segítették Moszkvát az Ukrajna elleni hadjárat fenntartásában. A Trump-kormányzat szintén megfogalmazott ilyen aggodalmakat, de ritkábban.

Ukrajna vasárnap drónokkal támadta Moszkva környékét. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozta, hogy ezek teljes mértékben indokoltak voltak, miután Oroszország a múlt héten rekordméretű légi támadást indított Kijev ellen.

A csapások egy háromnapos tűzszünet után történtek, amelyet Trump közvetített, és amely lehetővé tette Putyin számára, hogy az ukrán dróntámadások kockázata nélkül tartsa meg éves győzelem napi parádéját.

A Hszivel tartott csúcstalálkozón Trump azt is felvetette, hogy az Egyesült Államoknak, Kínának és Oroszországnak össze kellene fognia a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen, mivel érdekeik egybeesnek

– állították a tárgyalásokat ismerő személyek.

A Trump-kormányzat korábban is erősen ellenezte a Nemzetközi Büntetőbíróságot, amelyet politizálással, hatalommal való visszaéléssel, az Egyesült Államok nemzeti szuverenitásának figyelmen kívül hagyásával és jogtalan bírói túlterjeszkedéssel vádol. Ezt egyes tisztviselők az Amerikával szembeni úgynevezett jogi hadviselés eszközeként írták le.