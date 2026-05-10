Tragédia a repülőtéren: felszállás előtt halálra gázolt egy embert egy utasszállító gép

Halálos baleset történt a denveri nemzetközi repülőtéren. A Frontier Airlines egyik, Los Angelesbe induló repülőgépe felszállás előtt elütött egy embert a kifutópályán, aki a helyszínen meghalt. Az ütközés után a repülőgép egyik hajtóműve kigyulladt, a fedélzeten lévő 231 embert evakuálták, tizenketten megsérültek.
VG/MTI
2026.05.10, 09:36

Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az egyesült államokbeli Denver nemzetközi repülőterén – közölték a hatóságok szombaton.

A Frontier Airlines egyik, Los Angelesbe induló repülőgépe felszállás előtt elütött egy embert a kifutópályán, aki a helyszínen meghalt.
A Frontier Airlines egyik, Los Angelesbe induló repülőgépe felszállás előtt elütött egy embert a kifutópályán, aki a helyszínen meghalt / Fotó: goodbishop / Shutterstock

A tájékoztatás szerint az áldozat a helyszínen életét vesztette. A Frontier Airlines Denverből Los Angelesbe tartó járatának hajtóműve az ütközést követően kigyulladt, az utasokat evakuálni kellett.

A repülőtér szóvivője arról számolt be, hogy az eddig meg nem nevezett áldozatot alig néhány perccel azután ütötte el a kifutópályán haladó repülőgép, hogy átmászott az elválasztó kerítésen. A közlemény szerint nem a repülőtér alkalmazottja volt.

A hajtómű kigyulladását követően a repülőgép belső terében is füst kezdett terjedni, így elrendelték a fedélzeten tartózkodó 231 ember kimenekítését. Tizenketten megsérültek, öt embert kórházba vittek.

Az esetről további részleteket egyelőre nem közöltek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
