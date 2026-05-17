„A világban valóságos kerékpár-forradalom zajlik, Magyarország is ezen az úton jár” – mondta Révész Máriusz, a hazai elektromoskerékpár-gyártás vezető vállalata, az Accell Hunland 20 éves évfordulója alkalmából a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tószegen megtartott sajtóeseményen még 2022-ben.

Egy sor civil és szakmai szervezet kéri Magyar Péteréket, hogy ne rombolják le a fideszes államtitkár munkáját – „Ez komoly veszteséget jelentene!"

Az Aktív Magyarországért felelős államtitkár az elmúlt években nemcsak a kerékpározás népszerűsítésén dolgozott sikerrel, de a szabadidős, rekreációs célból tevékenykedő sportolók számát is növelte hazánkban, amellett, hogy komoly előremozdulás történt az úgynevezett aktív turizmus terén is.

Munkáját a politika berkein kívül is elismerik Magyarországon, ezt bizonyítja, hogy a 24.hu által kivonatolt levél alapján, a kormányváltást követően civil szervezetek és más szakmai közösségek arra kérik Magyar Péteréket, hogy ne rontsanak elefántként a porcelánboltba – mint tették ezt a hatalomátvételnél már sok helyen –, hanem tartsák egyben a Révész Máriusz nevével fémjelzett Aktív Magyarország államtitkárság portfólióját.

Az államtitkárság az elmúlt években egy korábban nem létező egységbe kapcsolta össze az aktív életmódot, a rekreációt és a szabadidősportokat.

A 24.hu azt írja a levél alapján, hogy az elmúlt napokban több mint ötven civil közösség írta alá azt a levelet, amelyben javasolják, hogy a döntéshozók a jövőbeni kormányzati vagy intézményi struktúra kialakításakor őrizzék meg ezt az egységet, és biztosítsák az összehangolt szemléletű működést.

Úgy vélik, komoly veszteséget jelentene, ha az egyes elemek különböző ágazatokhoz vagy tárcákhoz kerülnének.

A levelet többek között az Eisenkrammer Károly vezette Bringakultúra Egyesület, Velkey György elnökletével a Magyar Egészségfejlesztési Egyesület és a Kürti Gábor által fémjelzett Magyar Kerékpárosklub is aláírta.

Magyar Péter és a porcelánbolt

Kérdéses, hogy miként reagálnak az új kormányban erre a kérésre, hiszen az elmúlt napokban látványos bosszúhadjárat zajlott az előző vezetés ellen.