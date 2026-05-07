Robert Fico

A közös fotó ide még kevés: közölték Ficóval, hogy mikor bocsájtanak meg neki – Zelenszkij van a háttérben, ezt meg kell tennie

Varsó hajlandó elnézni a szlovák miniszterelnök május 9-i oroszországi utazását, ha Robert Fico hozzájárul az Ukrajnának szánt segélyek felszabadításához.
2026.05.07, 09:32

Varsó feltételes megbocsátást kínál Robert Ficónak a tervezett moszkvai látogatása miatt. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Szlovákia akkor számíthat a lengyel kormány megértésére, ha a miniszterelnök feloldja az Ukrajnának szánt segélyszállítmányok blokkolását – írja a TASZSZ hírügynökség.

Diplomáciai enyhülés Varsó és Pozsony között? Robert Fico orosz látogatása feltételhez kötve
Robert Fico tavaly is Moszkvába látogatott május 9-én / Fotó: AFP

Sikorski egy a Defence24 portál által szervezett biztonsági konferencián beszélt erről. „Néhány nappal ezelőtt olvastam egy interjút Fico miniszterelnökkel, ami meglehetősen pozitívnak tűnt. Tehát ha feloldja az Ukrajnának szánt segély blokkolását, de mégis elmegy Oroszországba, akkor talán meg tudunk bocsátani neki ezt” – fogalmazott.

Korábban a lengyel diplomáciai vezető jelezte, hogy levették a napirendről Fico repülőgépének lengyel légtérben történő áthaladásával kapcsolatos kérdést. Sikorski azonban nem árulta el, hogy Varsó eredetileg engedélyezte volna-e az átrepülést, sem azt, hogy Pozsonynak melyik útvonalat sikerült választania Moszkvába.

Fico május 9-én a Moszkvai Ismeretlen Katona Sírjánál kíván koszorúzni, és találkozóra számít Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A szlovák miniszterelnök szerint utazásának célja a tiszteletadás.

Fico: a három testőr a negyedikre vár

A Visegrádi Négyek (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia – V4) újjászületését szorgalmazta Robert Fico szlovák miniszterelnök a héten. „A három testőr a negyedikre vár és a V4-ek újjászületésére” – írta az X-en a szlovák kormányfő, utalással Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökre.

A posztban mellékelt egy közös fotót is Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel kormányfőkkel az Európai Politikai Közösség állam-, illetve kormányfőinek találkozóján. Szlovákia július 1-jétől veszi át az országcsoport soros elnökségét egy évre. Tusk szerint a V4-ek következő csúcstalálkozójára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kaphat.

Komoly vállalást tett Szlovákia: külföldön veti be legjobb vadászgépeit

Szlovákia a jövő év végén be akar kapcsolódni F–16-os vadászgépeivel a balti országok légterének védelmébe – jelentette be Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter a Varsóban zajló Defence24 Days konferencián szerdán a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint.

