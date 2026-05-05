Megbukott a Brüsszel-barát román kormány, még egy év megszorítás se kellett hozzá

Hetek óta recseg-hasad a román kormánykoalíció, és a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson meg is bukott Ilie Bolojan kabinetje.

A kormánykoalícióból frissen kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az eddig is ellenzékben lévő radikális jobboldali, magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg – jelenti az MTI. Az AUR Brüsszel gyakori bírálója, az uniós fővonalú politika ellenfélnek tekinti.

A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra volt szükség.

Most az államfőre szegeződnek a szemek.

Az ő döntésén múlik: a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően, kit bíz meg kormányalakítással.

Nicusor Dan korábban határozottan jelezte: nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Dan az AUR elnöke, George Simion ellenében nyerte az elnökválasztást egy éve, a második fordulóban előre sorolva az első fordulós második helyről.

Bolojan kormányának bukása mindössze 10 hónappal azután következett be, hogy egy négypárti koalíciót hozott létre a megerősödő szélsőjobb alternatívájaként.

Nagyot esett a lej, a román jegybank a jelek szerint „elengedte”

A lej kedden 0,8 százalékkal gyengült az euróval szemben. Ha ezt nem tekintenénk soknak, emlékeztetünk: Románia árfolyamrendszere annyiban speciális az EU keleti szárnyán, hogy a jegybank beavatkozik a nagy árfolyamkilengések megakadályozása érdekében, ha kell.

A mostani zuhanás a romániai viszonyok közt nagynak számít: a Blommberg értékelése szerint további jele annak, hogy a jegybank az irányított lebegtetés rendszerében hagyja a valutát gyengébb szinteken kereskedni. A lej eurónként 5,234-en állt 14:25-kor Bukarestben, miután a múlt héten áttörte a korábban kulcsszintnek tartott 5,1-es euróárfolyamot.