bizalmi szavazás
Románia
Ilie Bolojan
megszorítások

Megbukott a Brüsszel-barát román kormány, még egy év megszorítás se kellett hozzá

Nem élte túl kevesebb mint egyévnyi megszorítás után Ilie Bolojan koalíciós kabinetje az első komoly vihart. A román kormány megbukott a bizalmi szavazáson. A megbukott kormány is az EU-pénzek visszaszerzését ígérte, mint a Tisza, csak éppen a szilárd gazdaságot öröklő magyar párttól eltérően Bolojan romokat vett át.
Pető Sándor
2026.05.05, 13:44
Frissítve: 2026.05.05, 14:20

Hetek óta recseg-hasad a román kormánykoalíció, és a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson meg is bukott Ilie Bolojan kabinetje. 

Fotó: AFP

A kormánykoalícióból frissen kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az eddig is ellenzékben lévő radikális jobboldali, magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg – jelenti az MTI. Az AUR Brüsszel gyakori bírálója, az uniós fővonalú politika ellenfélnek tekinti.

A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra volt szükség.

Most az államfőre szegeződnek a szemek.

Az ő döntésén múlik: a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően, kit bíz meg kormányalakítással. 

Nicusor Dan korábban határozottan jelezte: nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Dan az AUR elnöke, George Simion ellenében nyerte az elnökválasztást egy éve, a második fordulóban előre sorolva az első fordulós második helyről.

Bolojan kormányának bukása mindössze 10 hónappal azután következett be, hogy egy négypárti koalíciót hozott létre a megerősödő szélsőjobb alternatívájaként.  

Nagyot esett a lej, a román jegybank a jelek szerint „elengedte”

A lej kedden 0,8 százalékkal gyengült az euróval szemben. Ha ezt nem tekintenénk soknak, emlékeztetünk: Románia árfolyamrendszere annyiban speciális az EU keleti szárnyán, hogy a jegybank beavatkozik a nagy árfolyamkilengések megakadályozása érdekében, ha kell.

A mostani zuhanás a romániai viszonyok közt nagynak számít: a Blommberg értékelése szerint további jele annak, hogy a jegybank az irányított lebegtetés rendszerében hagyja a valutát gyengébb szinteken kereskedni. A lej eurónként 5,234-en állt 14:25-kor Bukarestben, miután a múlt héten áttörte a korábban kulcsszintnek tartott 5,1-es euróárfolyamot.

A tízéves román államkötvény hozama hétfőn az év eleje óta közel 60 bázisponttal emelkedett, 7,36 százalékra, ami a legmagasabb szint az Európai Unióban. 

A valamikor „Bezzeg-Románia” néven emlegetett ország mesterségesen tornászta fel az életszínvonalat, amiért tavaly óta kemény megszorításokkal, 10 százalékhoz közeli inflációval kell fizetnie. Az uniós és hitelminősítői elvárások szerint még évekig. Ezeknek az elvárásoknak a teljesítésére tett ígéretet a Bolojan-kormány. A román lakosságnak azonban fáj – millióknak nagyon durván.

A nyugdíj csak csoda folytán emelkedhet, az árak elszálltak: magyar szemmel ez rémálom – ez lett a bezzegországból
Milliók élnek a szomszéd országban, akiknek már akkor sem volt jó, mikor tombolt a hurráoptimizmus. A nyugdíj, mint megélhetési forrás Romániában, a vicc kategóriába kerül – miközben a megszorítások már a most beköszöntő energiaválság előtt az egekbe tolták az inflációt, megint egy olyan év jön, amikor nem igazítják utána a nyugdíjakat: magyar szemmel ez rémálom – ez lett a bezzegországból.

A megbukott kormány is az EU-pénzek visszaszerzését ígérte, mint a Tisza

Az államelnök feladata most, hogy egyeztetéseket folytasson a politikai pártokkal, hogy felmérje, miképp hozható létre új kormánytöbbség a megosztott parlamentjében.
Miközben ez folyik, Bolojan kormánya ügyvivőként marad hivatalban, korlátozott jogkörökkel.

A Bloomberg értékelése: a következő kormány vezetője várhatóan nehezen tud majd elegendő politikai támogatást szerezni azokhoz a kulcsfontosságú reformokhoz, 

amelyek szükségesek közel nyolcmilliárd euró (9,4 milliárd dollár) uniós helyreállítási forrás lehívásához. Ezek augusztus után lejárnak.

A források lehívása kulcsfontosságú a tavaly a gazdasági teljesítmény 7,7 százalékát elérő költségvetési hiány csökkentéséhez, az ország befektetési hitelminősítésének megőrzéséhez, valamint a megugró adósságfinanszírozási költségek és az ingadozó valuta kordában tartásához.

A pénz végleges elvesztése valós veszély, nem riogatás, bizonyíték erre, hogy egy komoly összeg elvesztését épp a minap jelentették be.

Végleg elbukott 170 milliárdnyi EU-pénzt a szomszéd ország: az ok a halogatás és a haverok
Vereséggel felérő győzelmet aratott a szomszéd ország. Visszatartott EU-pénzeket szerzett vissza az uniótag, csakhogy még nagyobb, hatalmas összeget bukott el végleg – az EU-miniszter az okokat is megnevezte.

