Románia: a magyarokhoz szóló felhívást tett közzé George Simion a kormány megbuktatása után – "csatlakozzanak az AUR-hoz" 

„Az AUR tiszteletben tartja azoknak az akaratát, akik rájuk szavaztak (...), az RMDSZ azonban elárulta a választóit” – ezt mondta George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, azt követően, hogy pártja megbuktatta a Bolojan-vezette kormányt, amelynek tagja a románai magyarok legnagyobb szervezete, az RMDSZ is, írja a Krónika Online.

Románia: a magyaroknak szóló felhívást tett közzé George Simion a kormány megbuktatása után – "csatlakozzanak az AUR-hoz"

A politikus a sajtótájékoztatóján emlékeztetett rá, hogy az év elején Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is utcára vonultak az emberek az adóemelések miatt, és a kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítvány támogatását kérték a parlamenti képviselőiktől.

Simion szerint az RMDSZ azért nem szavazta meg a kedden elfogadott indítványt, mert azt az AUR nyújtotta be. Ugyanakkor felhívással fordult a romániai magyarokhoz, hogy ha valódi politikai képviseletet akarnak, iratkozzanak be a pártjába.

Meghívását később kiterjesztette Románia összes polgárára, hangsúlyozva, hogy minden ember és minden szavazat fontos. „Ha azt akarják, hogy nyerjük meg az előttünk álló csatákat, csatlakozzanak az AUR-hoz” – idézi Simiont az Agerpres.

Újabb politikai válság jöhet Romániában, egy éven belül másodjára

Nagyon úgy tűnik, hogy szűk egy év után újabb politikai válság jöhet Romániában, miután kedden a román kormány megbukott a bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból frissen kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az eddig is ellenzékben lévő radikális jobboldali, magyarellenes AUR által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg.

Nicusor Dan államfő ugyanakkor határozottan jelezte: nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Dan az AUR elnöke, George Simion ellenében nyerte az elnökválasztást egy éve, a második fordulóban előre sorolva az első fordulós második helyről.

Bolojan kormányának bukása mindössze 10 hónappal azután következett be, hogy egy négypárti koalíciót hozott létre a megerősödő szélsőjobb alternatívájaként.

Ez alatt az idő alatt több megszorítást is végrehajtott a Bolojan-kormány, amivel sikerült ugyan a deficitet lefaragni a 2024-es 9,4 százalékról 7,7, százalékra, de közben jelentősen erodálódott a népszerűsége. A viták kereszttüzébe kerültek az uniós helyreállítási alap forrásai is, Brüsszel a reformoktól tette függővé a kifizetésüket. Ráadásul az idő is szorítja Bukarestet, ha a politikai konfliktusok nem csillapodnak, félő, hogy jelentős forrásvesztést szenved el Románia.