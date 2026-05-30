Romániai dróntámadás: nemkívánatos személynek nyilvánították az orosz konzult – aktiválhatják a NATO 4-es cikkelyét

Románia nemkívánatos személynek minősítette és kiutasította az országból a konstancai orosz konzult a romániai drónintámadást követően, az orosz konzulátust pedig ezzel párhuzamosan bezárják – írta meg a Profit.ro.

A döntést Nicusor Dan román elnök jelentette be, miután összehívta a legfelsőbb védelmi tanács ülését, ahol megvitatták a péntek hajnalban Galați városában becsapódott orosz drón miatt kialakult helyzetet.

Tegnap éjjel súlyos incidens történt, amelyben két román állampolgár megsérült, és melynek egész felelőssége Oroszországot terheli

– hangsúlyozta a súlyos diplomáciai válaszlépést Románia elnöke.

Nicusor Dan egyes román vezetők felelőtlenségéről is beszélt, akik megpróbálják mentegetni Oroszországot. „Az állampolgárok láthatják, ki áll a Nyugat oldalán, és ki az, aki ezt csak színleli. Volt egy Geran–2 típusú orosz drón, amely Oroszországból indult, egy raj részeként, amelyből csak egy darab jutott el Románia területére” – magyarázta Nicusor.

Az elnök megköszönte az EU-s és NATO-s partnerek szolidaritását, ami szerinte bizonyítja, hogy létezik euroatlanti szolidaritás és egység. Románia mostanihoz hasonló típusú incidensekre való felkészültségéről elmondta, a SAFE-program keretében szerepel egy fontos komponens, amely képes reagálni az ilyen eseményekre.

A szerződéseket a napokban írjuk alá, és egy-két éven belül megkapjuk a berendezéseket

– mondta az elnök.

Románia „súlyos és felelőtlen eszkalációval” vádolta Oroszországot, miután péntek hajnalban orosz drónok hatoltak be az ország légterébe , majd egyikük egy lakóépületbe csapódott, két embert megsebesítve. Az eset miatt kérte a NATO 4-es cikkelyének aktiválását is.

Ez volt a NATO keleti szárnyához tartozó ország legsúlyosabb ilyen jellegű incidense azóta, hogy Moszkva több mint négy évvel ezelőtt lerohanta a szomszédos Ukrajnát.

Vlagyimir Putyin orosz elnök is megtörte a csendet a romániai dróntámadás kapcsán, kijelentve, hogy az Orosz Föderáció kész objektív vizsgálatot lefolytatni az ügyben. Putyin ugyanakkor azt is állította, hogy rövid időn belül kiderült, hogy ennek semmi köze az orosz repülőeszközökhöz, hanem

ezek ukrán származású drónok, amelyek letértek az útvonalukról

az elektronikus hadviselés (REB) hatására vagy más okokból, és a technikai adatok tökéletlensége miatt repültek be román területre, majd ott zuhantak le.

Az orosz elnök ezzel tehát igyekezett hárítani a felelősséget a romániai drónincidensben.