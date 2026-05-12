Ruff Bálint jelentős átvilágítást jelentett be – kiderült, mikor kezdi el a munkát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal
Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság meghallgatásán Ruff Bálint arról beszélt, hogy minden eddiginél nagyobb átvilágítás indul a miniszterelnöki kabinetirodánál.
A leendő miniszterelnökséget vezető miniszter bemutatta a tárca két leendő államtitkárát is. A politikus közölte:
- a miniszterelnökség szakpolitikai államtitkára Bíró-Nagy András politológus, a Policy Solutions vezetője lesz.
- A minisztérium másik államtitkári posztját Csontos Bence, a Tisza Párt országgyűlési képviselője töltheti be.
Azt is bejelentette: az új struktúrában a titkosszolgálatok kikerülnek a tárca irányítása alól, és a belügyminisztériumhoz, a honvédelmi minisztériumhoz, illetve a külügyminisztériumhoz kerülnek.
Elmondta azt is, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) sem tartozna tovább a minisztérium alá, hanem önálló intézményként működne tovább.
Ruff Bálint hangsúlyozta: nem kíván jogszabály-előkészítéssel foglalkozni, mert ezt a feladatot a szakminisztériumokra bízná. Mint fogalmazott,
az ő feladata az lesz, hogy segítse a miniszterelnök munkáját, valamint összehangolja a miniszterek tevékenységét.
Ruff Bálint a parlamenti meghallgatásán a tervezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról is beszélt.
A miniszterjelölt hangsúlyozta: a hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot nem a miniszterelnökség dolgozza ki, hanem 141 országgyűlési képviselő nyújtja majd be.
A politikus szerint az új intézmény „a legdurvább, legbiztosabb jogállami keretek között” működik majd. Elmondása alapján
a vagyonvisszaszerzési hivatal a tervek szerint már június 1-jén megkezdheti a munkáját.
Ruff Bálint úgy fogalmazott: a múltban, a jelenben és a jövőben is a lehető legszigorúbb szabályok lesznek érvényben az intézmény működése során.
