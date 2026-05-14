Bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz: rendezik a katonák bérét, több ügyet kivizsgálnak

Az új honvédelmi miniszter a hivatal átvételét követően azonnal konkrét lépéseket jelentett be az állománynak. Ruszin-Szendi Romulusz a bérfeszültségek felszámolásától a korrupcióellenes vizsgálatokon át az extra szabadnapokig számos intézkedést helyezett kilátásba.
2026.05.14, 19:30

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy tíz perces videóüzenetben ismertette első intézkedéseit és az állomány felé tett ígéreteit. A tárcavezető szerint a Magyar Honvédségnél új korszak kezdődik, amelynek középpontjába ismét a katona kerül.

Átfogó reformot ígér az új honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz / Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI

Az azonnali lépések között szerepel, hogy a Honvédelem Napja alkalmából – május 21-ét és 22-ét – a minisztérium és a Honvédség teljes állományának szolgálatmentes nappá nyilvánítják.

Emellett tíz plusz szabadnapot kap az állomány, az erről szóló miniszteri határozatot Ruszin-Szendi a videóban aláírta.

A bérrendszer átvilágítását és a bérfeszültségek felszámolásának megkezdését is bejelentette a miniszter, egyúttal megszüntetik az adminisztratív és a műveleti szerepkört betöltő katonák közötti megkülönböztetést. Ruszin-Szendi azt is közölte, hogy kivezetnék azokat a jogszabályokat, amelyek megrendítették az állomány biztonságérzetét, és helyettük valódi, erős honvédelmi törvény hivatott majd védeni a magyar katonákat.

A következő hónapokban kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét is, amelynek célja, hogy 2027. január 1-jén az állomány már az új szabályok alapján kezdhesse meg az évet. A miniszter bejelentette: a fiatalítás  következtében eltávolított katonák lehetőséget kapnak a visszatérésre.

Ruszin-Szendi egyúttal berendelte az elmúlt időszak legsúlyosabb eseteinek vizsgálati anyagait. 

Ezek között szerepel a kézigránát-baleset körülményeinek kivizsgálása, a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért kibertámadás ügye, a MIG–29-es repülőgépekkel kapcsolatos kérdések, az eltűnt haditechnikai eszközök, valamint a hintóvásárlás ügye.

A miniszter hangsúlyozta: a közvélemény folyamatos tájékoztatást kap, és szükség esetén új vizsgálatok is indulnak. Ugyanez érvényes a beszerzésekre és a védelmi ipar privatizációjára is – a korrupcióval és az önérdekkel szemben zéró toleranciát hirdetett.

Rendben lezajlott az átadás-átvétele, Pintér Sándor azonnali vizsgálatot kért maga ellen
A kormányzati átadás-átvétel formálisan rendben lezajlott, de Magyar Péter miniszterelnök szerint a hangulat feszült volt, és az iratok átadása sem volt egységes. Pintér Sándor leköszönő belügyminiszter teljes körű vizsgálatot kért maga ellen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
