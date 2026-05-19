Rendkívüli bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz: kiválasztotta a Magyar Honvédség új főnökét – rá kevesen gondoltak

Nagyon fontos döntést hoztam – jelentette be a közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz kedden délután. A posztjában ismertette, hogy ki lesz a Magyar Honvédség új vezérkari főnöke.

Ruszin-Szendi Romulusz rendkívüli bejelentést tett: kiválasztotta az új vezérkari főnököt / Fotó: Krizsán Csaba

A honvédelmi miniszter azt írta, hogy a Magyar Honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nemcsak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása.

Ruszin-Szendi Romulusz rendkívüli bejelentést tett: kiválasztotta az új vezérkari főnököt

Ruszin-Szendi ezek után azt közölte, hogy

felkérte Sándor Zsolt altábornagyot, hogy vállalja el a Magyar Honvédség Vezérkar főnöki feladatát.

A tárcavezető szerint ez a legszebb feladat, ami egy katona életében lehet. Ezt követően részletesen megindokolta, miért pont Sándor Zsoltra esett a választása.

Azzal kezdte, hogy amikor ő a vezérkar főnöke volt, őt választotta helyettesének. „Ismerem. Szolgáltam vele. Harcoltunk együtt a rendszerért, harcoltunk együtt terepen és harcoltunk együtt a katonáinkért. Maximális a bizalmam felé. Az értékrendünk azonos. Ő nem »csak« parancsnok, igazi bajtárs” – sorolta.

Azt is felhozta, hogy Sándor Zsolt altábornagy több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig.

Szolgált külföldi műveletekben,

NATO-környezetben,

és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is. „Igazi példa. Ő nem elméletből ismeri a honvédséget. Ő abból él” – fogalmazott. Ugyanakkor azt nem tette hozzá Ruszin-Szendi, hogy Sándor Zsolt a vonatkozó honlap tanúsága szerint

az athéni nagykövet, akit az ötödik Orbán-kormány alatt neveztek ki, miután a fiatalítási program következtében kikerült a honvédség kötelékéből.

Sándor Zsolt 1968-as születésű, az idén tölti az 58. életévét. Mindenesetre a honvédelmi miniszter szerint most egyértelmű feladat áll előtte: helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált.

De Ruszin-Szendi arról is beszélt, hogy meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között. Azt is fontosnak érezte egyértelműsíteni, hogy „a félelemre épített vezetésnek vége”. A cél továbbra is változatlan: a magyar emberek biztonságának garantálása. Ehhez pedig szerinte olyan vezetők kellenek, akik értik az eskü súlyát. „Akik kiállnak az állományért, és akik nem hátrálnak meg a felelősség elől. Akik azt mondják, utánam, és nem azt, hogy előre. Sándor Zsolt altábornagy ilyen vezető” – állította.