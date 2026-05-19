Rendkívüli bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz: kiválasztotta a Magyar Honvédség új főnökét – rá kevesen gondoltak
Nagyon fontos döntést hoztam – jelentette be a közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz kedden délután. A posztjában ismertette, hogy ki lesz a Magyar Honvédség új vezérkari főnöke.
A honvédelmi miniszter azt írta, hogy a Magyar Honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nemcsak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása.
Ruszin-Szendi ezek után azt közölte, hogy
felkérte Sándor Zsolt altábornagyot, hogy vállalja el a Magyar Honvédség Vezérkar főnöki feladatát.
A tárcavezető szerint ez a legszebb feladat, ami egy katona életében lehet. Ezt követően részletesen megindokolta, miért pont Sándor Zsoltra esett a választása.
Azzal kezdte, hogy amikor ő a vezérkar főnöke volt, őt választotta helyettesének. „Ismerem. Szolgáltam vele. Harcoltunk együtt a rendszerért, harcoltunk együtt terepen és harcoltunk együtt a katonáinkért. Maximális a bizalmam felé. Az értékrendünk azonos. Ő nem »csak« parancsnok, igazi bajtárs” – sorolta.
Azt is felhozta, hogy Sándor Zsolt altábornagy több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig.
- Szolgált külföldi műveletekben,
- NATO-környezetben,
és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is. „Igazi példa. Ő nem elméletből ismeri a honvédséget. Ő abból él” – fogalmazott. Ugyanakkor azt nem tette hozzá Ruszin-Szendi, hogy Sándor Zsolt a vonatkozó honlap tanúsága szerint
az athéni nagykövet, akit az ötödik Orbán-kormány alatt neveztek ki, miután a fiatalítási program következtében kikerült a honvédség kötelékéből.
Sándor Zsolt 1968-as születésű, az idén tölti az 58. életévét. Mindenesetre a honvédelmi miniszter szerint most egyértelmű feladat áll előtte: helyre kell állítani a haderőben az állomány bizalmát, javítani a morált.
De Ruszin-Szendi arról is beszélt, hogy meg kell teremteni a harmonikus működést a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium között. Azt is fontosnak érezte egyértelműsíteni, hogy „a félelemre épített vezetésnek vége”. A cél továbbra is változatlan: a magyar emberek biztonságának garantálása. Ehhez pedig szerinte olyan vezetők kellenek, akik értik az eskü súlyát. „Akik kiállnak az állományért, és akik nem hátrálnak meg a felelősség elől. Akik azt mondják, utánam, és nem azt, hogy előre. Sándor Zsolt altábornagy ilyen vezető” – állította.
Végezetül a honvédelmi miniszter azt is elárulta, hogy az altábornagy mit válaszolt neki a felkérésre:
Bevetésre kész.
„Most új fejezet kezdődik. Számítunk rátok! És ti is számíthattok ránk. Szolgálunk együtt, egymásért, Magyarországért! – zárta túlfűtött bejegyzését Ruszin-Szendi Romulusz.