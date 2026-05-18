Orbán Viktor győzelemre ébredt: áttört a szövetségese az EU második legnagyobb tagállamában – a Patrióták vehetik át az egész országot
A jobboldali populista Vox párt királycsináló szerepbe került, és esélyt kapott arra, hogy bekerüljön a koalíciós kormányba Spanyolország legnépesebb régiójában, miután Pedro Sánchez miniszterelnök szocialista pártja történetének legsúlyosabb választási vereségét szenvedte el vasárnap Andalúziában.
Az andalúziai voksolás – amely az utolsó jelentős politikai erőpróba volt a legkésőbb 2027 augusztusáig esedékes spanyol parlamenti választás előtt – kedvezőtlen eredményt hozott az ország két hagyományos nagy pártjának, miközben az új kihívók a jobb- és baloldalon egyaránt jól szerepeltek – írta a Financial Times.
A konzervatív Néppárt, amely 2019-ben véget vetett a szocialisták évtizedes andalúziai uralmának, ismét az első helyen végzett, azonban elveszítette többségét a regionális parlamentben. Emiatt a kormányalakításhoz szüksége lehet a bevándorlásellenes Vox támogatására. Baljós jel Sánchez számára – akit sok választó a korrupciós vádak, politikai szövetségei és nyitott bevándorláspolitikája miatt elutasít –, hogy a Szocialista Munkáspárt történetének legrosszabb eredményét érte el azóta, hogy 1982-ben megtartották az első regionális választást Andalúziában.
A párt regionális kormányfőjelöltje Pedro Sánchez korábbi miniszterelnök-helyettese, María Jesús Montero volt, aki a kritikák szerint erőtlen kampányt folytatott.
Miközben Sánchez nemzetközi tekintélyét növelte azzal, hogy szembeszállt Donald Trump amerikai elnökkel az iráni háború és a NATO védelmi kiadásainak ügyében, ezek a nemzetközi kérdések alig vagy egyáltalán nem befolyásolták az andalúziai kampányt Paco Camas, az Ipsos közvélemény-kutató spanyolországi vezetője szerint.
Spanyolország nagy részén előretör a Vox
A Vox országszerte erősödik Spanyolországban. Az elmúlt hat hónap regionális választásai után két másik tartományban is koalíciós megállapodást kötött a PP-vel, miközben központi témájává tette a bevándorlást. Ennek részeként bevezette a nemzeti elsőbbség politikáját, amely a spanyol állampolgároknak biztosítana előnyt az állami lakhatás, szolgáltatások és szociális juttatások terén. Habár a Vox támogatottsága Andalúziában kevesebb mint fél százalékponttal nőtt a 2022-es választásokhoz képest, a Néppárt támogatottságának csökkenése miatt ez az emelkedés is elég volt ahhoz, hogy megszerezze azokat a mandátumokat, amelyekre a konzervatívoknak most szükségük van a parlamenti többséghez.
Paco Camas szerint nehéz elképzelni, hogy ne jöjjön létre egy Néppárt–Vox koalíciós kormány Andalúziában. A Néppárt 53 mandátumot szerzett a parlamentben, szemben a 2022-es 58-cal, így elmaradt az abszolút többséghez szükséges 55 helytől. A Vox 15 mandátumot gyűjtött be, eggyel többet, mint legutóbb, míg a szocialista párt 28 helyet nyert, kettővel kevesebbet az előző választáshoz képest.
Nemcsak a jobboldal, a baloldal is nagyot nyert
„Nem értük el a maximális eredményt, pedig ez volt a célunk. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy kiváló eredményt értünk el. Ránk hárul a felelősség, hogy kormányt alakítsunk” – mondta az eredmények ismeretében Juan Manuel Moreno, a Néppárt regionális vezetője és Andalúzia elnöke, aki nyilatkozatában nem említette a Voxszal való együttműködést.
„Sok választó világosan megmutatta, mit akar, és amit akar, az a nemzeti elsőbbség politikája” – jelentette ki Manuel Gavira, a Vox andalúziai vezetője.
A Vox élesen bírálta Sánchez bejelentését az átfogó amnesztiáról, amely legalább 500 ezer illegálisan Spanyolországban tartózkodó embernek biztosítana lehetőséget tartózkodási és munkavállalási engedély megszerzésére. A párt emellett a miniszterelnököt teszi felelőssé számos háztartás gazdasági nehézségeiért is, annak ellenére, hogy Spanyolország az elmúlt két évben a világ leggyorsabban növekvő fejlett nagy gazdaságává vált a GDP-adatok alapján.
A választás legnagyobb nyertese az Adelante Andalusia nevű baloldali regionalista párt, amely két parlamenti helyről nyolcra növelte mandátumainak számát, főként a szocialistáktól elhódított szavazatok révén.
Montero a szocialisták jelöltje, Moreno hitelességét próbálta gyengíteni azzal, hogy őt tette felelőssé az állami egészségügy kudarcaiért, köztük egy mammográfiai eredményekkel kapcsolatos botrányért. Bírálatok érték azért is, mert munkahelyi balesetnek nevezte két rendvédelmi tiszt halálát, akik tengeren üldöztek drogcsempészeket.