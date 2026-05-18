Orbán Viktor győzelemre ébredt: áttört a szövetségese az EU második legnagyobb tagállamában – a Patrióták vehetik át az egész országot

A jobboldali populista Vox párt királycsináló szerepbe került, és esélyt kapott arra, hogy bekerüljön a koalíciós kormányba Spanyolország legnépesebb régiójában, miután Pedro Sánchez miniszterelnök szocialista pártja történetének legsúlyosabb választási vereségét szenvedte el vasárnap Andalúziában.

Az andalúziai voksolás – amely az utolsó jelentős politikai erőpróba volt a legkésőbb 2027 augusztusáig esedékes spanyol parlamenti választás előtt – kedvezőtlen eredményt hozott az ország két hagyományos nagy pártjának, miközben az új kihívók a jobb- és baloldalon egyaránt jól szerepeltek – írta a Financial Times.

A konzervatív Néppárt, amely 2019-ben véget vetett a szocialisták évtizedes andalúziai uralmának, ismét az első helyen végzett, azonban elveszítette többségét a regionális parlamentben. Emiatt a kormányalakításhoz szüksége lehet a bevándorlásellenes Vox támogatására. Baljós jel Sánchez számára – akit sok választó a korrupciós vádak, politikai szövetségei és nyitott bevándorláspolitikája miatt elutasít –, hogy a Szocialista Munkáspárt történetének legrosszabb eredményét érte el azóta, hogy 1982-ben megtartották az első regionális választást Andalúziában.

A párt regionális kormányfőjelöltje Pedro Sánchez korábbi miniszterelnök-helyettese, María Jesús Montero volt, aki a kritikák szerint erőtlen kampányt folytatott.

Miközben Sánchez nemzetközi tekintélyét növelte azzal, hogy szembeszállt Donald Trump amerikai elnökkel az iráni háború és a NATO védelmi kiadásainak ügyében, ezek a nemzetközi kérdések alig vagy egyáltalán nem befolyásolták az andalúziai kampányt Paco Camas, az Ipsos közvélemény-kutató spanyolországi vezetője szerint.

Spanyolország nagy részén előretör a Vox

A Vox országszerte erősödik Spanyolországban. Az elmúlt hat hónap regionális választásai után két másik tartományban is koalíciós megállapodást kötött a PP-vel, miközben központi témájává tette a bevándorlást. Ennek részeként bevezette a nemzeti elsőbbség politikáját, amely a spanyol állampolgároknak biztosítana előnyt az állami lakhatás, szolgáltatások és szociális juttatások terén. Habár a Vox támogatottsága Andalúziában kevesebb mint fél százalékponttal nőtt a 2022-es választásokhoz képest, a Néppárt támogatottságának csökkenése miatt ez az emelkedés is elég volt ahhoz, hogy megszerezze azokat a mandátumokat, amelyekre a konzervatívoknak most szükségük van a parlamenti többséghez.