Hivatalos: eldőlt Szijjártó Péter sorsa

A korábbi külgazdasági és külügyminiszter hetedik alkalommal vette át országgyűlési képviselői mandátumát. Szijjártó Péter neve azután került a viták középpontjába, hogy a Tisza Párt nem támogatta parlamenti alelnökké választását.
2026.05.08, 10:28
Frissítve: 2026.05.08, 11:05

„A hetedik” – írta Szijjártó Péter leköszönő miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

A korábbi külgazdasági és külügyminiszter hetedik alkalommal vehette át a mandátumát a Nemzeti Választási Irodában. 

A Világgazdaság is megírta, hogy éles vita alakult ki az új parlamenti vezetés felállítása körül, miután a Tisza Párt nem támogatta Szijjártó Péter parlamenti alelnökké választását. Gulyás Gergely, a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter és a Fidesz leendő frakcióvezetője ezt a parlamenti szokásjog felrúgásának nevezte. 

A korábbi egyeztetések szünetében bejelentették: a kormánypártok új jelöltet állítanak az alelnöki posztra Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivő személyében. 

Gulyás Gergely szerint az új kormánytöbbség válogatni akar az ellenzék jelöltjei között, miközben az ellenzék korábban nem kifogásolta a kormánypártok jelöltjeit. Mivel az alelnök megválasztásához parlamenti többség szükséges, a Fidesz végül új jelölt mellett döntött.

A politikus arról is beszélt, hogy a Fidesz–KDNP az Országgyűlés alakuló ülésén támogatni fogja a házszabálytól való eltérést az előterjesztések tárgyalásakor. Erre az új kormányzati struktúra kialakítása, valamint a veszélyhelyzet lezárásához szükséges szabályok elfogadása miatt van szükség.

Szijjártó Péter korábban úgy fogalmazott: a béke a jövőben már nem lesz magától értetődő Európában, és az elmúlt négy évben aggasztó hangnemváltást tapasztalt az uniós vezetők részéről. Szerinte egyre többen kezdték a háborút politikai realitásként kezelni, ami nála több vészharangot is megkongatott. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy a most döntési helyzetben lévő vezetők nem engednek a rájuk nehezedő nyomásnak.

A leköszönő külügyminiszter szerint 

a konfliktus lezárásához elengedhetetlen, hogy az Egyesült Államok és Oroszország között fennmaradjon a közvetlen párbeszéd. 

Amíg van kommunikáció a két fél között, szerinte elkerülhető egy globális katasztrófa, és marad esély a diplomáciai rendezésre.

Szijjártó szerint az elmúlt időszakban olyan politikai támadások érték a Fideszt, melyekre korábban nem volt példa. Úgy látja, hamis az a kép, mely szerint eddig pokol volt az élet Magyarországon, és most automatikusan a mennyország következik. Azt mondta, ő és Orbán Viktor miniszterelnök is arra törekedtek, hogy a rendszer valóban a nemzeti együttműködésre épüljön.

Szijjártó Péter 2010 óta több fontos kormányzati pozíciót töltött be:

  • 2010–2012: Orbán Viktor miniszterelnök személyes szóvivője volt.
  • 2012–2014: A miniszterelnökségen külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkárként dolgozott.
  • 2014-től: külgazdasági és külügyminiszter lett Orbán Viktor kormányában.
