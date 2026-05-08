Fico Moszkvába érkezett, rejtélyes üzenetet szállít Putyinnak: a béke múlhat azon, hogy átadja-e

Robert Fico szlovák miniszterelnök moszkvai látogatása váratlan diplomáciai fordulatot hozhat: egy szlovák tisztviselő szerint akár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üzenetét is közvetítheti Vlagyimir Putyinnak.

A szlovák miniszterelnök moszkvai útja eredetileg a második világháború végének megemlékezéseihez kapcsolódik, de a látogatás politikai súlya ennél jóval nagyobbnak tűnik.

Szlovák külügyi államtitkár, Rastislav Chovanec szerint Fico akár az ukrán elnök üzenetét is eljuttathatja Putyinhoz.

A TASR szlovák hírügynökség által idézett parlamenti nyilatkozat szerint a miniszterelnök a győzelem napi katonai parádén nem vesz részt, viszont koszorút helyez el az Ismeretlen Katona sírjánál a Kreml közelében. Ezt követően fog találkozni az orosz elnökkel is.

A legérzékenyebb elem azonban a diplomáciai kommunikáció lehetősége. Chovanec szerint Fico „üzeneteket is fog továbbítani” Zelenszkijtől Putyinnak. Hogy pontosan mi állhat ezekben az üzenetekben, arról semmilyen hivatalos információ nem került nyilvánosságra. Ukrajna egyelőre nem reagált arra, hogy valóban kezdeményezett-e ilyen csatornát.

A szlovák és ukrán vezetés közötti kapcsolattartás ugyanakkor nem teljesen új jelenség. Chovanec szerint Fico és Zelenszkij az elmúlt héten kétszer is beszélt egymással, ami arra utal, hogy a kommunikációs csatornák – legalább informális szinten – nyitva maradtak.

Brüsszel nem tudja elfogadni, hogy Szlovákia is a békén dolgozik

Fico az európai vezetők azon szűk köréhez tartozik, akik a háború kitörése óta is viszonylag pragmatikus vagy barátságosabb viszonyt ápolnak Moszkvával. Ez az álláspont több alkalommal is feszültséget okozott az Európai Unión belül, különösen az orosz energiahordozók kérdésében.

A szlovák-ukrán viszony is megromlott az év elején, amikor a Barátság kőolajvezeték orosz olajszállításai leálltak, amely tovább élezte az energetikai és politikai feszültségeket a régióban.

Chovanec hozzátette: a moszkvai látogatás lehetőséget adhat Fico számára arra is, hogy közvetlen információkat szerezzen Putyintól az orosz álláspont alakulásáról és a háború lezárásának feltételeiről. Ez azonban inkább politikai értelmezés, mintsem hivatalos tárgyalási mandátum.

A delegációban Fico mellett több magas rangú szlovák politikus is részt vesz, köztük Marek Estok államtitkár és Tibor Gaspar parlamenti alelnök, jelezve, hogy nem csak egy díszlátogatásról van szó.

A Kremlben tartott győzelem napi ünnepségen egyébként több külföldi vezető is megjelenik, köztük Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök, valamint Laosz és Malajzia államfői is. Emellett több, Oroszország által támogatott szeparatista terület vezetője is jelen lesz.