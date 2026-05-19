Nem szűnik meg azonnal a szolidaritási adó, de ígéret született az egyeztetésre

Az önkormányzatoknak be kell fizetniük a szolidaritási hozzájárulást – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a hétfői kormányülést követő sajtótájékoztatón. A kormányfő ugyanakkor széles körű egyeztetést ígért az érintett önkormányzatokkal – írja a Telex.

A miniszterelnök elmondta, hogy az egyeztetések megkezdése előtt az illetékes minisztériumnak fel kell dolgoznia az önkormányzatok javaslatait, és csak ezt követően, a költségvetési lehetőségek figyelembevételével lehet változtatási javaslatokat megfogalmazni. A főváros helyzetéről szólva Magyar Péter megjegyezte: hosszú távon a rendszer nem fenntartható, és a szolidaritási adó kivéreztette a fővárost és több nagyvárost is.

Ugyanakkor felajánlotta Karácsony Gergelynek, hogy segítséget nyújt a főváros kiadásainak visszafogásában. A Főpolgármesteri Hivatal közlése szerint Budapest olyan javaslattal készül az egyeztetésekre, amely megoldja a főváros 2026-os működőképességét.

Egyre több szolidaritási adót fizetnek az önkormányzatok

A szolidaritási hozzájárulás egy olyan kötelező befizetés, amelyet a gazdagabb, jelentősebb helyi adóbevételekkel rendelkező önkormányzatok fizetnek be a központi költségvetésbe. Az összegyűlt forrásokat elvileg a kisebb, gyengébb bevételű települések támogatására fordítják.

Az utóbbi években jócskán megnőtt a szolidaritási adó összege: 2020 és 2026 között a befizetett összeg 58-ról közel 396 milliárd forintra emelkedett, és 2026-ban az állam várható bevételeinek már 1 százalékát teszi ki. A települések mindössze 4 százaléka fizeti az adó 60 százalékát, amelyet a kormány a költségvetés hiányának pótlására használt fel.

A kormányváltással több település – köztük Szolnok, Érd, Nagykanizsa, Orosháza, Ajka, Szentes, Hódmezővásárhely és Budapest XVIII. kerülete – megtagadta a szolidaritási adó befizetését.

Székesfehérvár reformokat vár

Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán reagált a kormányfői bejelentésre. Elismerte, hogy sok önkormányzat és polgármester-kolléga csalódott, mivel azt remélték, az új kormány haladéktalanul megszünteti a szolidaritási hozzájárulást, ezt azonban szerinte ennyire rövid időn belül irreális elvárás volt.