Ez halálosan komoly: a tálibok már Brüsszelben vannak, és több diplomáciai képviseletet nyitnának az uniós országokban

Az Afganisztánban hatalmon lévő tálibok diplomatát küldenének az Európai Unió tagállamaiba, cserébe együttműködést kínálnak saját állampolgáraik EU-ból való kitoloncolásának ügyében. Az NDR német közszolgálati csatorna információi szerint ez lesz a fő kérés a tálib küldöttség tervezett brüsszeli látogatása során.

Afganisztán bonni konzulátusán már átvették az irányítást a tálibok / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Azoknak az országoknak, amelyek radikális iszlamisták segítségét szeretnék igénybe venni az afgánok hazájukba való visszatérésében, viszonzásképpen – Németországhoz hasonlóan – el kellene fogadniuk, hogy a tálibok legalább egy saját képviselőt delegáljanak az afgán nagykövetségekre. Ezt több afgán diplomata egyhangúlag megerősítette az NDR-nek.

A kritikusok arra figyelmeztetnek, hogy ez lehetővé tenné a tálibok számára, hogy átvegyék az irányítást ezek felett a diplomáciai képviseletek felett. Eddig számos afgán nagykövetséget olyan diplomaták vezettek, akiket a tálibok 2021. augusztusi hatalomra kerülése előtt neveztek ki.

Európában a tálibok eddig csak Németországba és Norvégiába küldtek diplomatákat. Tavaly óta két konzuli tisztviselőt osztottak be a berlini nagykövetségre és a bonni főkonzulátusra, többek között az afganisztáni deportálások megkönnyítésére.

Az NDR információi szerint a tálibok két képviselője gyakorlatilag átvette mindkét diplomáciai misszió vezetését, bár ezt a német kormány még nem fogadta el. A norvég fővárosban, Oslóban 2025-ben hivatalosan is kinevezték a tálibok egy képviselőjét ügyvivőnek, vagyis a misszió első emberévé.

A tálib delegáció tervezett brüsszeli látogatását a tagállamok kezdeményezték, amelyek előírják az Európai Bizottságnak a deportálással kapcsolatos technikai tárgyalások koordinálását. A bizottság a múlt héten megerősítette, hogy már felvették a kapcsolatot a tálibokkal ebben az ügyben.

Nazifullah Salarzai, Afganisztán belgiumi nagykövete a csatornának azt nyilatkozta, hogy azonnal lemond, ha tálib képviselőt küldenek a nagykövetségre.