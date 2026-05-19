Itt a bejelentés: a Tisza-kormány kirúgta az első állami vezérigazgatót, ez az indoklás – "Olyan vezetőre van szükség, aki élvezi a személyes bizalmamat"

„A mai napon felfüggesztem főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, aki az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján” – közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-odalán kedden. Krucsainé Herter Anikó a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőt (NKTK) vezette.

Tarr Zoltán, a Tisza-kormány minisztere belső vizsgálatot rendelt el, és felfüggesztette az NKTK főigazgatóját, Krucsainé Herter Anikót

A miniszter indoklásában leírta: célul tűzte ki, hogy a tárcájához tartozó támogatások kezelése minden esetben átlátható és tisztességes legyen. Ehhez pedig szerinte olyan vezetőre van szükség, aki élvezi a személyes bizalmát és a magyar emberek bizalmát is.

Belső vizsgálatot indítunk, és a már zajló eljárások végéig kollégáimmal minden szükséges támogatást megadunk a hatóságoknak annak érdekében, hogy az összes érintett ügyben teljeskörűen feltárják a felelősséget.

„Az eredményekről tájékoztatást fogunk adni, illetve biztosítjuk a szervezet, azaz a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) zavartalan működését a vizsgálat alatt is. A magyar emberek joggal várják el, hogy a közpénzek sorsáról felelősen, átláthatóan és elszámoltatható módon szülessenek döntések. Ennek érvényt fogunk szerezni” – tette hozzá.

A miniszter hétfőn közölte, hogy elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését.

Magyar Péter hétfőn, a kormányülést követően egyéb témákról is tájékoztatott. Például arról, hogy megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó európai uniós források ügyében.

Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte: a hét végén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és ezekben a percekben kezdődik a tárgyalás a kormány tagjai és az EB péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között.

Hangsúlyozta: egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy „ezeknek a pénzeknek a helye itt van, Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában”. Magyar Péter jelezte: mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását.