Elkészült az első kép a Tisza-kormányról – egy valaki lemaradt a fotóról
„A Tisza-kormány a Sándor Palotában a miniszteri kinevezések átvétele után. 16 órától a miniszteri eskütételekre kerül sor az Országgyűlésbe” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.
Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalosan is kinevezte a tizenhat minisztert, akik később az Országgyűlés előtt tesznek esküt.
Az okmányok átadásáról készült képeken hátat fordítottak Sulyok Tamásnak, az első közös kép is az államfő nélkül készült el.
A megválasztott kormányfő korábban úgy fogalmazott, hogy a magyar emberek szemében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök. Az államfővel folytatott négyszemközti egyeztetésén megismételte, hogy önként távozzon a hivatala éléről, miután megtörténik hivatalosan a kormányváltás.
A szombaton miniszterelnökké választott Magyar Péter parlamenti székfoglaló beszédében Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz is intézett kritikát. A parlamentben jelen lévő államfőt ismét arra szólította fel, hogy mondjon le tisztségéről.
„Világosan szeretném kimondani, aki azt hiszi, hogy politikai kapcsolat, párthűség, személyes lojalitás vagy a hatalom védelme által felmentést kap – Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország.
Ami a nemzeté, annak a nemzet szolgálatában kell állnia, amit jogellenesen vittek el, azt törvényes úton vissza fogjuk szerezni […] és be fogjuk mutatni. Akik felelősek, azok számot fognak adni a tetteikről. Ez az igazságtétel lényege” – fogalmazott Magyar Péter.
Így áll fel a Tisza-kormány:
- Magyar Péter miniszterelnök,
- Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter,
- Gajdos László élő környezetért felelős miniszter,
- Görög Márta igazságügyi miniszter,
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,
- Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,
- Kármán András pénzügyminiszter,
- Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter,
- Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett. Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter,
- Orbán Anita külügyminiszter,
- Pósfai Gábor belügyminiszter,
- Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter,
- Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter,
- Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter lett.