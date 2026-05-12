Elkészült az első kép a Tisza-kormányról – egy valaki lemaradt a fotóról

Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalosan is kinevezte a tizenhat minisztert. A Tisza-kormányról elkészült az első kép.
2026.05.12, 15:08
Frissítve: 2026.05.12, 15:40

„A Tisza-kormány a Sándor Palotában a miniszteri kinevezések átvétele után. 16 órától a miniszteri eskütételekre kerül sor az Országgyűlésbe” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Elkészült az első kép a Tisza-kormányról / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalosan is kinevezte a tizenhat minisztert, akik később az Országgyűlés előtt tesznek esküt. 

Az okmányok átadásáról készült képeken hátat fordítottak Sulyok Tamásnak, az első közös kép is az államfő nélkül készült el. 

A megválasztott  kormányfő korábban úgy fogalmazott, hogy a magyar emberek szemében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök.  Az államfővel folytatott négyszemközti egyeztetésén megismételte, hogy önként távozzon a hivatala éléről, miután megtörténik hivatalosan a kormányváltás.

A szombaton miniszterelnökké választott Magyar Péter parlamenti székfoglaló beszédében Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz is intézett kritikát. A parlamentben jelen lévő államfőt ismét arra szólította fel, hogy mondjon le tisztségéről.

„Világosan szeretném kimondani, aki azt hiszi, hogy politikai kapcsolat, párthűség, személyes lojalitás vagy a hatalom védelme által felmentést kap – Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország. 

Ami a nemzeté, annak a nemzet szolgálatában kell állnia, amit jogellenesen vittek el, azt törvényes úton vissza fogjuk szerezni […] és be fogjuk mutatni. Akik felelősek, azok számot fognak adni a tetteikről. Ez az igazságtétel lényege” – fogalmazott Magyar Péter.

Így áll fel a Tisza-kormány:

  • Magyar Péter miniszterelnök,
  • Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter,
  • Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, 
  • Görög Márta igazságügyi miniszter, 
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, 
  • Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, 
  • Kármán András pénzügyminiszter, 
  • Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, 
  • Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett. Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter,
  •  Orbán Anita külügyminiszter, 
  • Pósfai Gábor belügyminiszter, 
  • Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, 
  • Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, 
  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter lett.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
