Újabb bejelentés a Tisza-kormánynál: több mint egy tucat államtitkárt elküldtek, de új kinevezés is történt – ezt tudjuk eddig a kormányzati struktúráról

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárává nevezik ki Kelemen Ágnest – jelentette be szombaton Facebook-oldalán Gajdos László. A Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere szerint a környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását.

Megalakult a Tisza-kormány / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes széles körű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira.

A tárcavezető a héten a minisztérium több vezetőjét is bejelentette:

Kőrösi Levente lesz a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár,

Kertész-Káldosi Zsuzsanna, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója a környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár,

Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója a természetvédelemért felelős helyettes államtitkári poszt várományosa.

Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője kapott felkérést a minisztériumi szóvivői posztra.

Sokakat felmentettek a munkavégzés alól

Más változások is történtek, ugyanis a péntek éjjel közzétett Magyar Közlönyben a kormány, illetve kormányfő három személyügyi döntése jelent meg. Első miniszterelnöki rendeletével Magyar Péter kijelölte miniszterelnök-helyettesnek Orbán Anitát, emellett egy miniszterelnöki határozatával szombattól Tóth Péter volt kampányfőnököt tette meg a nemzetbiztonsági főtanácsadójává.

A közlönyben megjelent az a formálisan államfői határozat, amit Magyar csak ellenjegyzett, és ami az eddigi közigazgatási államtitkárok felmentéséről szól. Összesen tizenhárom személyről van szó, akik a távozó kormány alatt szolgáltak. A névsor: dr. Andréka Tamás, dr. Borsos-Papp Natália, dr. Felkai László, dr. Gyarmati Eszter, dr. Horvát Szilárd, dr. Janó Márk Ádám, dr. Juhász Tünde, dr. Pátkai Nándor, dr. Pilz Tamás, dr. Rédey Krisztina, dr. Túri Anikó, dr. Ujsághy György és dr. Vidoven Árpád.