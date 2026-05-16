Újabb bejelentés a Tisza-kormánynál: több mint egy tucat államtitkárt elküldtek, de új kinevezés is történt – ezt tudjuk eddig a kormányzati struktúráról
Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkárává nevezik ki Kelemen Ágnest – jelentette be szombaton Facebook-oldalán Gajdos László. A Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere szerint a környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását.
Gajdos László szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Hozzátette, hogy Kelemen Ágnes széles körű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira.
A tárcavezető a héten a minisztérium több vezetőjét is bejelentette:
- Kőrösi Levente lesz a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár,
- Kertész-Káldosi Zsuzsanna, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója a környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár,
- Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója a természetvédelemért felelős helyettes államtitkári poszt várományosa.
- Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője kapott felkérést a minisztériumi szóvivői posztra.
Sokakat felmentettek a munkavégzés alól
Más változások is történtek, ugyanis a péntek éjjel közzétett Magyar Közlönyben a kormány, illetve kormányfő három személyügyi döntése jelent meg. Első miniszterelnöki rendeletével Magyar Péter kijelölte miniszterelnök-helyettesnek Orbán Anitát, emellett egy miniszterelnöki határozatával szombattól Tóth Péter volt kampányfőnököt tette meg a nemzetbiztonsági főtanácsadójává.
A közlönyben megjelent az a formálisan államfői határozat, amit Magyar csak ellenjegyzett, és ami az eddigi közigazgatási államtitkárok felmentéséről szól. Összesen tizenhárom személyről van szó, akik a távozó kormány alatt szolgáltak. A névsor: dr. Andréka Tamás, dr. Borsos-Papp Natália, dr. Felkai László, dr. Gyarmati Eszter, dr. Horvát Szilárd, dr. Janó Márk Ádám, dr. Juhász Tünde, dr. Pátkai Nándor, dr. Pilz Tamás, dr. Rédey Krisztina, dr. Túri Anikó, dr. Ujsághy György és dr. Vidoven Árpád.
A héten hivatalba lépett kormány államtitkárainak teljes köre még nem ismert. A fentieken kívül, a hét elején, a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatásán egyes államtitkárokat már megismerhettünk, szerdán Ruff Bálint minisztériumában már hivatalosan is megvolt az első államtitkári kinevezés: Ducsay Zsuzsanna jogász lett a közigazgatási államtitkár.
Így áll majd fel a Tisza-kormány
Mint ismert, május 9-én beiktatták hivatalába Magyar Pétert Magyarország új miniszterelnökeként, kedden pedig felállt az új kormány is. Teljesen újrarajzolta a kormányzati feladatmegosztást a Tisza-kormány: megjelent a Magyar Közlönyben a miniszterek új feladat- és hatásköréről szóló rendelet, amelyből kiderül, pontosan melyik tárca milyen területekért felel a következő években.
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter hatásköre látványosan kibővült. A tárca egyszerre felel majd az általános politikai koordinációért, az európai uniós ügyekért, a kormányzati kommunikációért és a stratégiai tervezés támogatásáért.
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Tóth Péter felel a nemzetbiztonsági, a honvédelmi és a rendvédelmi ügyek stratégiai koordinációjáért. A főtanácsadó feladata lesz a kormányzati döntések nemzetbiztonsági szempontú ellenőrzése, és a Védelmi Tanács vezetése.
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter alá tartozik majd az agrárpolitika, az élelmiszeripar, a földügy, a hal- és vadgazdálkodás,
valamint az uniós agrártámogatások koordinációja.
Pósfai Gábor belügyminiszter feladatkörébe kerül a rendészet, a közbiztonság, a terrorizmus elleni fellépés és a katasztrófavédelem mellett a sportpolitika, az aktív Magyarország programok és az ökoturisztikai fejlesztések is a tárcához kerülnek.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter feladata lesz az egészségbiztosítási rendszer, az egészségügyi intézményrendszer és a gyógyszerügy irányítása.
Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez tartozik a környezetvédelem, a természetvédelem, a hulladékgazdálkodás, a vízgazdálkodás és a körforgásos gazdaság felügyelete.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez kerülnek a gazdaságfejlesztési, energiapolitikai és iparpolitikai feladatok. A tárca felel majd a külgazdasági kapcsolatokért, a turizmusért, a vállalkozásfejlesztésért, valamint a Paksi Atomerőmű új blokkjainak megépítéséért is.
Vitézy Dávid felel a közúti közlekedésért, a vasúti közlekedésért, a légi közlekedésért, a vízi közlekedésért, valamint a logisztikai és szállítmányozási stratégia kialakításáért.
Az oktatási és gyermekügyi miniszter, Lannert Judit irányítása alá kerül a Klebelsberg Központ, az Oktatási Hivatal, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság. A tárca a teljes oktatási rendszer stratégiai koordinációjáért felel majd az általános iskoláktól a felnőttképzésig.
A pénzügyminiszter, Kármán András felügyelete alá tartozik a Magyar Államkincstár, a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is. A rendelet szerint ezzel a költségvetési gazdálkodás, az állami pénzforgalom, az adóhatósági rendszer és az országos statisztikai adatszolgáltatás is közvetlen pénzügyminisztériumi irányítás alá kerül. A tárca feladata lesz az államháztartási folyamatok koordinációja, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése és az állami bevételi rendszer felügyelete is.
A szociális és családügyi miniszter, Kátai-Németh Vilmos irányítja majd a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot. A minisztériumhoz kerülnek a gyermekvédelmi ellátórendszer, a szociális intézmények és a társadalmi felzárkóztatási programok koordinációs feladatai is. A rendelet alapján a tárca felel majd a családtámogatási és esélyteremtési programok végrehajtásáért, valamint a szociális intézményrendszer működtetésének felügyeletéért.
A tudományos és technológiai miniszter, Tanács Zoltán felügyelete alá kerül a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A szabályozás szerint a tárca felel majd a kutatás-fejlesztési stratégia kialakításáért, az innovációs programok koordinációjáért és a technológiai fejlesztések támogatásáért.
A vidék- és településfejlesztési miniszter, Lőrincz Viktória irányítása alá kerülnek a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a területi államigazgatás koordinációja, a helyi közigazgatási rendszer működése és a kormányhivatalok szakmai felügyelete egyetlen minisztériumhoz tartozik majd. A tárca feladata lesz a területfejlesztési stratégia összehangolása, a településfejlesztési programok koordinációja és a helyi államigazgatási működés ellenőrzése is.
Eldőlt a budavári épületek sorsa: átírná a várnegyed jövőjét a Tisza-kormány
A budai Vár jövőjéről és az elmúlt évek vitatott beruházásairól tartott közös sajtótájékoztatót pénteken a Karmelita kolostornál Magyar Péter miniszterelnök, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Pósfai Gábor belügyminiszter.
A tájékoztatón elhangzott, hogy
- a korábbi Belügyminisztérium épületében továbbra is a minisztérium működik majd,
- a miniszterelnöki kabinetirodába a Szociális- és Családügyi minisztérium költözik,
- a József főhercegi palotának jelenleg nincs végleges funkciója, de informálisan az alkotmánybíróság lehetséges beköltözése merült fel.
- több budavári állami ingatlannál kulturális vagy közösségi funkció lehetőségét vizsgálják,
- a kúria rekonstrukcióját és az egykori földművelésügyi minisztérium újjáépítését is felülvizsgálják.