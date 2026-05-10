Hivatalos: ekkor mutatkoznak be a Tisza-kormány miniszterei

Ezzel csap le a Tisza-kormány: egy hivatal, amilyen még nem volt

A szombaton miniszterelnöknek választott Magyar Péter egy óra tízperces székfoglaló beszédében egyetlen tervezett intézkedésről sem beszélt olyan hosszan, mint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról – számolt be a Világgazdaság.

Magyar Péter két éve alakult Tisza Pártja ellenzékként az áprilisi 12-i választást megnyerve kétharmados többségre tett szert a parlamentben. Az új Országgyűlés szombaton megalakult, és Orbán Viktor távozó kormányfő utódjának választotta Magyar Pétert, aki felesküdött, majd megtartotta első beszédét a Ház előtt.

Ennek java részét elődei bírálata foglalta el, és lemondásra szólította fel azokat a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket – konkrétan kiemelve a jelen lévő Sulyok Tamás köztársasági elnököt –, akik szerinte beálltak az előző hatalom mögé.

Hosszan ecsetelte az elődje által hátrahagyott problémákat, amelyekkel majdani kormánya szembenéz, de konkrét intézkedést alig említett. Egyvalamit azonban nagyon részletesen kifejtett.

„Az új Országgyűlés megalakulását követően az elsők között fogjuk benyújtani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt” – tett hangsúlyos ígéretet.