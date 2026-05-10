Hivatalos: ekkor mutatkoznak be a Tisza-kormány miniszterei
Már a hét legelején megtartják az Országgyűlés szakbizottságaiban a Magyar Péter új kormányának miniszterjelöltjeit meghallgató üléseket, amelyek a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A menetrend sűrű lesz, hétfő reggel 8-kor kezdődnek az egyeztetések, amikor még többet tudhatunk meg a Tisza-kormány első intézkedéseiről, hosszú távú terveiről – szedte össze a Portfolio a Parlament honlapján megjelent adatokból.
A parlamenti naptár szerint május 11–12-én lesznek a szakbizottsági ülések, a meghallgatások pedig a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak: a miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk.
Hétfő reggel 8 órakor ülésezik
- az agrár- és élelmiszergazdasági bizottság Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszterjelöltet hallgatja meg.
- a digitalizációs és technológiai bizottság Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelöltet hallgatja meg.
- az egészségügyi bizottság, ahol Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelöltet hallgatják meg,
- az élő környezetért felelős bizottság, amely Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelöltet hallgatja meg,
- az európai ügyek bizottsága, ahol Orbán Anita külügyminiszter-jelöltet hallgatják meg,
- a gazdasági és energetikai bizottság, ahol Kapitány István gazdasági és energetikaiminiszter-jelölt ismerteti programját,
- az érintett szakbizottság, amely Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltet hallgatja meg,
- a szociális bizottság, amely Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi tárcavezető-jelöltet hallgatja meg,
- a vidék- és településfejlesztési bizottság, amelyben Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszterjelölt ismerteti programját,
- az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság, ahol Görög Márta, az igazságügyi tárca leendő vezetője beszél majd a terveiről, valamint itt lesz Ruff Bálint György Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása is.
A 10 órás idősávban
- a honvédelmi és rendvédelmi bizottság ül össze, ahol Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmiminiszter-jelöltet és Pósfai Gábort, a belügyi és sportügyekért felelős tárca leendő vezetőjét hallgatják meg, majd
- összeül a közlekedési és beruházási bizottság, ahol Vitézy Dávid miniszterjelölt áll a képviselők elé,
- a külügyi bizottságban Orbán Anita külügyminiszter-jelölti meghallgatása folytatódik majd,
- Orbán Anitát, Ruszin-Szendi Romuluszt és Pósfai Gábort aztán a nemzetbiztonsági testület is meghallgatja.
Az oktatási terület külön is szerepel a menetrendben: az oktatási bizottság 12 órakor és 14 órakor is összeül, amely Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszterjelölt meghallgatásának fóruma lesz.
Ezzel csap le a Tisza-kormány: egy hivatal, amilyen még nem volt
A szombaton miniszterelnöknek választott Magyar Péter egy óra tízperces székfoglaló beszédében egyetlen tervezett intézkedésről sem beszélt olyan hosszan, mint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról – számolt be a Világgazdaság.
Magyar Péter két éve alakult Tisza Pártja ellenzékként az áprilisi 12-i választást megnyerve kétharmados többségre tett szert a parlamentben. Az új Országgyűlés szombaton megalakult, és Orbán Viktor távozó kormányfő utódjának választotta Magyar Pétert, aki felesküdött, majd megtartotta első beszédét a Ház előtt.
Ennek java részét elődei bírálata foglalta el, és lemondásra szólította fel azokat a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket – konkrétan kiemelve a jelen lévő Sulyok Tamás köztársasági elnököt –, akik szerinte beálltak az előző hatalom mögé.
Hosszan ecsetelte az elődje által hátrahagyott problémákat, amelyekkel majdani kormánya szembenéz, de konkrét intézkedést alig említett. Egyvalamit azonban nagyon részletesen kifejtett.
„Az új Országgyűlés megalakulását követően az elsők között fogjuk benyújtani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt” – tett hangsúlyos ígéretet.
Vagyonvisszaszerzési hivatal: ezek lesznek a feladatai
Ez a 2026-os rendszerváltás egyik legfontosabb intézménye lesz, amelynek az lesz a feladata – sorolta Magyar Péter –,
- hogy feltárja az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseit,
- kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat,
- segítse a büntetőeljárásokat, és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért.