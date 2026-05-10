Reklámadó: Sulyok Tamáshoz fordult a Mi Hazánk, megvétózná a Meta adójának eltörlését

Novák Előd szerint a Fidesz és a Tisza példátlan eljárással, hozzászólások és érdemi vita nélkül vitte át azt a törvényt, amely a Meta reklámadójának eltörlését is kimondja. A Mi Hazánk ezért Sulyok Tamás államfőhöz fordult, azt kérve, hogy ne írja alá a törvényt, hanem küldje vissza az Országgyűlésnek.
VG/MTI
2026.05.10, 11:36
Frissítve: 2026.05.10, 12:11

Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk, azt kérve Sulyok Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését is tartalmazó törvényt közölte a párt frakcióvezető-helyettese vasárnap.

Fotó: Szigetváry Zsolt

Összefogott a Fidesz és a Tisza a törvény megszavazásához, a Mi Hazánk most az államfőtől kéri, hogy ne engedjen nekik

Novák Előd azt kérte a köztársasági elnöktől, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló, 79 oldalas törvényt – benne a Meta reklámadójának eltörlését –, melyet már az alakuló ülésen, a házszabálytól való eltéréshez szükséges négyötödös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza.

Bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról „törvénysértő módon” nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek.

Novák Előd kitért rá, az elmúlt években joggal kritizálták a Fideszt, hogy gyakran egy nap alatt nyomnak át egy kényes törvényt az Országgyűlésen, ugyanakkor hozzátette: arra még a Fidesz uralma alatt sem volt példa soha, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció. A házszabálytól való eltérést biztosító négyötödös paktummal tegnap ezt is megoldották – tette hozzá.

Ráadásul a nyilvánosságot sem tájékoztatták, nem volt társadalmi vita a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, és a parlament.hu oldalára csak három órával a szavazás előtt került ki a 79 oldalas törvényjavaslat – kifogásolta.

A frakcióvezető-helyettes közölte: bár a házszabálytól való négyötödös eltéréssel megtiltották a módosító javaslatok benyújtását is, de nem visszamenőlegesen, ő addigra már benyújtotta a reklámadó eltörlését ellenző javaslatot, így arról érdemben dönteni kellett volna.

Az ellenzéki politikus szerint ezért az államfő visszaküldheti az Országgyűlésnek a „jogszerűtlenül és vita nélkül elfogadott törvényt”, amely akár a keddi plenáris ülés napirendjére kerülhet.

Megfogalmazása szerint a reklámadó végleges eltörlése az ó-Fidesz és az új-Fidesz, vagyis a Tisza paktumának leggyalázatosabb része, a gyors és teljes kapituláció a Big Tech cégek előtt, a döntés a Meta-birodalom feltételek nélküli kiszolgálása, amit a jelek szerint egyedül a Mi Hazánk nem támogat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
