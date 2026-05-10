Reklámadó: Sulyok Tamáshoz fordult a Mi Hazánk, megvétózná a Meta adójának eltörlését

Az államfőhöz fordult a Mi Hazánk, azt kérve Sulyok Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését is tartalmazó törvényt – közölte a párt frakcióvezető-helyettese vasárnap.

Novák Előd azt kérte a köztársasági elnöktől, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló, 79 oldalas törvényt – benne a Meta reklámadójának eltörlését –, melyet már az alakuló ülésen, a házszabálytól való eltéréshez szükséges négyötödös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza.

Bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról „törvénysértő módon” nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek.

Novák Előd kitért rá, az elmúlt években joggal kritizálták a Fideszt, hogy gyakran egy nap alatt nyomnak át egy kényes törvényt az Országgyűlésen, ugyanakkor hozzátette: arra még a Fidesz uralma alatt sem volt példa soha, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció. A házszabálytól való eltérést biztosító négyötödös paktummal tegnap ezt is megoldották – tette hozzá.

Ráadásul a nyilvánosságot sem tájékoztatták, nem volt társadalmi vita a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, és a parlament.hu oldalára csak három órával a szavazás előtt került ki a 79 oldalas törvényjavaslat – kifogásolta.

A frakcióvezető-helyettes közölte: bár a házszabálytól való négyötödös eltéréssel megtiltották a módosító javaslatok benyújtását is, de nem visszamenőlegesen, ő addigra már benyújtotta a reklámadó eltörlését ellenző javaslatot, így arról érdemben dönteni kellett volna.

Az ellenzéki politikus szerint ezért az államfő visszaküldheti az Országgyűlésnek a „jogszerűtlenül és vita nélkül elfogadott törvényt”, amely akár a keddi plenáris ülés napirendjére kerülhet.

Megfogalmazása szerint a reklámadó végleges eltörlése az ó-Fidesz és az új-Fidesz, vagyis a Tisza paktumának leggyalázatosabb része, a gyors és teljes kapituláció a Big Tech cégek előtt, a döntés a Meta-birodalom feltételek nélküli kiszolgálása, amit a jelek szerint egyedül a Mi Hazánk nem támogat.