Trump váratlan döntést hozott: fokozódik a bizonytalanság a Hormuzi-szorosban

Az amerikai elnök kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítására indított Project Freedom műveletet, alig két nappal annak meghirdetése után.

Donald Trump a közösségi médiában azt írta, hogy

közös megállapodás született arról, hogy a blokád ugyan érvényben marad, de a műveletet rövid időre leállítják

annak érdekében, hogy esélyt adjanak egy esetleges megállapodás véglegesítésére és aláírására. Teherán részéről szerda hajnalig nem érkezett hivatalos reakció.

A Reuters cikke szerint az amerikai elnök vasárnap jelentette be a Project Freedom elindítását, amelynek célja az volt, hogy az amerikai haditengerészet biztonságosan kísérje át a kereskedelmi hajókat a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson.

Trump akkor humanitárius gesztusnak nevezte az akciót, amely szerinte a semleges országok ellátásának biztosítását szolgálja.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter és Dan Caine vezérkari főnök kedden hangsúlyozta, hogy a Project Freedom különálló művelet az Irán ellen zajló Operation Epic Fury katonai akciótól.

„A Project Freedom védelmi jellegű, korlátozott célú és ideiglenes művelet, amelynek egyetlen küldetése az ártatlan kereskedelmi hajók megvédése az iráni agresszióval szemben” – mondta Hegseth. Hozzátette: az amerikai erőknek nem kell iráni felségvizekre vagy légtérbe belépniük, és Washington nem keres katonai összecsapást.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén azt hangsúlyozta órákkal a felfüggesztés előtt, hogy a művelet különálló, kisebb és védelmi jellegű, és az Egyesült Államok csak akkor lépne katonailag közbe, ha rálőnek.

Közben két amerikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó is sikeresen elhagyta a Perzsa-öblöt amerikai katonai védelem mellett.

A Stolt Tankers közlése szerint a CS Anthem vegyianyag-szállító tanker hétfőn haladt át a szoroson, míg a Maersk arról számolt be, hogy a Farrell Lines leányvállalata által üzemeltetett Alliance Fairfax járműszállító hajó szintén kijutott az öbölből.

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala: a globális olaj- és cseppfolyósított földgázszállítás mintegy ötöde halad át rajta.

A mindössze 33 kilométer széles tengeri átjáró Irán és Omán között helyezkedik el, és kulcsszerepet játszik Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek és Katar energiahordozó-exportjában.