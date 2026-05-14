BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
világrend
Tajvan
geopolitika
Hszi Csinping
Donald Trump
fegyverszállítás
csúcstalálkozó
amerikai-kínai kapcsolatok

A kínai elnök figyelmeztette Donald Trumpot: háború törhet ki – "Nagyon veszélyes a helyzet"

Hszi Csinping kínai elnök a Donald Trumppal folytatott zárt ajtós tárgyalásán Tajvant nevezte a kínai–amerikai kapcsolatok legfontosabb kérdésének, és arra figyelmeztetett, hogy a téma rossz kezelése akár konfliktushoz is vezethet. Trump korábban jelezte, hogy Hszivel a Tajvannak szánt amerikai fegyvereladásokról is egyeztetne.
VG
2026.05.14, 07:15
Frissítve: 2026.05.14, 07:16

Hszi Csinping kínai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott csúcstalálkozón felvetette Tajvan kérdését. Hszi hangsúlyozta, hogy „a tajvani kérdés a legfontosabb ügy a kínai–amerikai kapcsolatokban” – jelentette a kínai állami hírügynökség, a Hszinhua, amit a CNN szemlézett.

Hszi Csinping figyelmeztette Donald Trumpot, hogy a téma rossz kezelése konfliktushoz is vezethet. Silhouette,Of,Donald,Trump,And,Xi,Jinping.,Donald,Trump,Vs
Hszi Csinping figyelmeztette Donald Trumpot, hogy a téma rossz kezelése konfliktushoz is vezethet / Fotó: Thrive Studios ID / Shutterstock

„Ha megfelelően kezelik, a két ország kapcsolatai összességében stabilak maradhatnak. Ha nem kezelik megfelelően, a két ország összeütközhet, vagy akár konfliktusba is kerülhet egymással, ami az egész kínai–amerikai kapcsolatot nagyon veszélyes helyzetbe sodorná” – mondta Hszi a Hszinhua szerint.

A Hszinhua beszámolója Hszi megjegyzéseiről az első kínai hírügynökségi jelentés arról, miről tárgyal a két vezető a jelenleg is zajló, zárt ajtók mögötti találkozón.

Kína magáénak tekinti Tajvant, az Egyesült Államok viszont ezt nem ismeri el

A Kínát irányító Kommunista Párt megfogadta, hogy „újraegyesíti” Tajvant Kínával, noha soha nem ellenőrizte a saját kormányzattal rendelkező, demokratikus szigetet.

Washington erős, nem hivatalos kapcsolatokat tart fenn Tajvannal, de szándékosan kétértelmű álláspontot képvisel arról, hogy katonailag beavatkozna-e egy esetleges kínai támadás esetén.

Az Egyesült Államokat egy kongresszusi törvény kötelezi arra, hogy fegyvereket adjon el a szigetnek önvédelmi célokra. Trump hétfőn azt mondta, hogy Hszivel meg fogja vitatni az amerikai fegyvereladásokat Tajvannak – ez a megjegyzés tovább mélyítette az aggodalmakat, hogy a jövőbeni fegyvereladások veszélybe kerülhetnek.

Trump egyelőre hivatalosan nem vitte tovább a Tajvannak szánt, mintegy 14 milliárd dollár értékű fegyvercsomagot. Peking a maga részéről következetesen ellenzi a Tajvannak irányuló fegyvereladásokat.

Trump tavaly bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája kiemelte Tajvan szerepét a félvezetőgyártásban, valamint földrajzilag jelentős elhelyezkedését. A dokumentum más részein ugyanakkor enyhített a nyelvezetén, így a szakértők szerint végső soron vegyes üzeneteket küldött a kormányzat megközelítéséről.

Meghűlt a vér egy egész térségben attól, amiről Trump tárgyalni készül az oroszlán barlangjában

Donald Trump amerikai elnök a Hszi Csin-pinggel tervezett pekingi csúcstalálkozón a Tajvannak szánt amerikai fegyverszállításokról is tárgyalna, ami több évtizedes washingtoni gyakorlatot törhet meg. Az amerikai szövetségesek attól tartanak, hogy Trump engedményeket tehet Kínának, késleltetheti vagy csökkentheti a Tajvannak szánt fegyvercsomagokat, sőt, felboríthatja a tajvani szoros körül fennálló rendet. A kétnapos találkozón Irán, a kereskedelem és az amerikai vállalatok kínai piacra jutása is napirendre kerül.

Világrend

Világrend
873 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu