A kínai elnök figyelmeztette Donald Trumpot: háború törhet ki – "Nagyon veszélyes a helyzet"

Hszi Csinping kínai vezető a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott csúcstalálkozón felvetette Tajvan kérdését. Hszi hangsúlyozta, hogy „a tajvani kérdés a legfontosabb ügy a kínai–amerikai kapcsolatokban” – jelentette a kínai állami hírügynökség, a Hszinhua, amit a CNN szemlézett.

Hszi Csinping figyelmeztette Donald Trumpot, hogy a téma rossz kezelése konfliktushoz is vezethet / Fotó: Thrive Studios ID / Shutterstock

„Ha megfelelően kezelik, a két ország kapcsolatai összességében stabilak maradhatnak. Ha nem kezelik megfelelően, a két ország összeütközhet, vagy akár konfliktusba is kerülhet egymással, ami az egész kínai–amerikai kapcsolatot nagyon veszélyes helyzetbe sodorná” – mondta Hszi a Hszinhua szerint.

A Hszinhua beszámolója Hszi megjegyzéseiről az első kínai hírügynökségi jelentés arról, miről tárgyal a két vezető a jelenleg is zajló, zárt ajtók mögötti találkozón.

Kína magáénak tekinti Tajvant, az Egyesült Államok viszont ezt nem ismeri el

A Kínát irányító Kommunista Párt megfogadta, hogy „újraegyesíti” Tajvant Kínával, noha soha nem ellenőrizte a saját kormányzattal rendelkező, demokratikus szigetet.

Washington erős, nem hivatalos kapcsolatokat tart fenn Tajvannal, de szándékosan kétértelmű álláspontot képvisel arról, hogy katonailag beavatkozna-e egy esetleges kínai támadás esetén.

Az Egyesült Államokat egy kongresszusi törvény kötelezi arra, hogy fegyvereket adjon el a szigetnek önvédelmi célokra. Trump hétfőn azt mondta, hogy Hszivel meg fogja vitatni az amerikai fegyvereladásokat Tajvannak – ez a megjegyzés tovább mélyítette az aggodalmakat, hogy a jövőbeni fegyvereladások veszélybe kerülhetnek.

Trump egyelőre hivatalosan nem vitte tovább a Tajvannak szánt, mintegy 14 milliárd dollár értékű fegyvercsomagot. Peking a maga részéről következetesen ellenzi a Tajvannak irányuló fegyvereladásokat.

Trump tavaly bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája kiemelte Tajvan szerepét a félvezetőgyártásban, valamint földrajzilag jelentős elhelyezkedését. A dokumentum más részein ugyanakkor enyhített a nyelvezetén, így a szakértők szerint végső soron vegyes üzeneteket küldött a kormányzat megközelítéséről.