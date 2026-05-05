Trump Szabadság Projektje áttörte a blokádot: átjutott a Maersk hajója a Hormuzi-szoroson

A Maersk dán hajózási óriás egyik kereskedelmi hajója sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson amerikai katonai védelem mellett. „Az Alliance Fairfax nevű, amerikai zászló alatt közlekedő hajó, amelyet a Maersk Line Limited (MLL) leányvállalata, a Farrell Lines üzemeltet, hétfőn incidens nélkül teljesítette az utat" – idézte a cég közleményét a CNBC. A hajó teljes legénysége biztonságban van, senki sem sérült meg.

Trump Szabadság Projektjét megkezdte végrehajtani az amerikai haditengerészet: az Alliance Fairfax nevű, amerikai zászló alatt közlekedő hajót már útjára engedték / Fotó: Daniel Wright98 / Shutterstock

Trump Szabadság Projektjét megkezdte végrehajtani az amerikai haditengerészet

A Maersk szerint a hajó az iráni háború kitörése, azaz február 28-a óta vesztegelt a tengeren.

Donald Trump elnök vasárnap meghirdette a Szabadság Projekt nevű kezdeményezését, amelynek célja, hogy kiszabadítsák azokat a hajókat, amelyek a Hormuzi-szoros lezárása miatt a Perzsa-öbölben rekedtek. Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) hétfőn a közösségi médiában azt közölte, hogy két amerikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson, hozzátéve, hogy az amerikai haditengerészet irányított rakétákkal felszerelt rombolói jelenleg is a térségben műveleteket folytatnak.

A CENTCOM közölte, hogy 15 ezer katonával, több mint száz, szárazföldi bázisra vagy hordozóhajókra telepített repülőgéppel, valamint hadihajókkal és drónokkal támogatja a Hormuzi-szorosra vonatkozó új amerikai kezdeményezést.

Az amerikai Középső Parancsnokság azt is közölte, hogy összesen hat iráni gyorshajót süllyesztettek el a Hormuzi-szorosban, valamint arról is beszámolt, hogy kettő, amerikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajónak sikerült áthaladnia a szoroson.

Az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünet kedden a felbomlás szélére sodródott, miután iráni drónok és rakéták csapást mértek az Egyesült Arab Emírségekre, az amerikai kormányzat pedig azt közölte, hogy iráni hajókat süllyesztett el a szorosban.

Trump hétfőn a Fox Newsnak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy Iránt eltörlik a Föld felszínéről, ha támadást indít az amerikai hajók ellen, amelyek a kereskedelmi forgalmat védik a szorosban.