Egyenesen megmondták az ukránok: Magyar Péter elhozza az áttörést az uniós csatlakozásban, itt van Brüsszel új terve – „Orbán volt az akadály”

Felpörög Ukrajnának az Európai Unióhoz való közeledési folyamata. Azzal, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nyerte az áprilisi országgyűlési választást, Magyarország nem hátráltatja tovább az ukránok csatlakozását – erről írt a Politico pénteken.

Ukrajna különleges bánásmódot kaphat az EU-tól

Az uniós országok egy rövid távú kedvezménycsomag készítenek elő Ukrajna számára, hogy közelítsék az országot a közösséghez, miután a tagállamok elutasították a teljes jogú tagság felgyorsítására vonatkozó terveket.

A körvonalazódó ajánlat nagyobb piaci hozzáférést, valamint mélyebb részvételt tartalmazna az uniós programokban és intézményekben

– mondta négy, a tárgyalásokat ismerő diplomata a brüsszeli lapnak.

„Ukrajna prioritása továbbra is a teljes jogú EU-tagság. De emellett korai, kézzelfogható lépéseket is várunk, amelyek már most életbe léptetik az integrációt” – mondta Ukrajna uniós nagykövete, Vszjevolod Csencov.

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes a múlt héten azt nyilatkozta a lapnak, hogy a hivatalos tárgyalási fejezetcsoportok, azaz a klaszterek megnyitása a következő hetekben várható.

Az Európai Bizottság korábbi javaslata az volt, hogy Ukrajna a nagy reformok befejezése előtt csatlakozhasson az unióhoz. Az uniós tagállamok azonban ezt nem fogadták el, arról döntöttek, hogy inkább egy olyan kézzelfogható ajánlatot adnak Kijevnek, amelyet otthon fel tud mutatni, és tovább dolgozik a teljes tagsághoz szükséges reformokon.

Ukrajna felgyorsított fokozatos integrációja

Uniós oldalon a tisztviselők azt vizsgálják, hogyan lehetne Ukrajnát a csatlakozás előtt az EU piacainak, finanszírozási programjainak és politikai intézményeinek egyes részeihez kapcsolni. Ezt a modellt az egyik diplomata felgyorsított fokozatos integrációnak nevezte.

Németország és Franciaország, amelyek erős támogatói Ukrajnának, de óvakodnak a túl gyors csatlakozási folyamattól, azok közé az országok közé tartoznak, amelyek formálják az ajánlatot. Friedrich Merz német kancellár a múlt héten úgy fogalmazott, hogy Ukrajna azonnali EU-tagsága nem lehetséges, ugyanakkor azt javasolta, hogy Kijev szavazati jog nélküli részvételt kaphatna az Európai Tanács ülésein, valamint bizonyos formátumokban részt vehetne más intézmények, például az Európai Parlament munkájában is. (Az Európai Tanács az unió stratégiai döntéshozó szerve, amelyen a tagállamok kormányainak vezetői ülnek.)