Ezt már Orbán Viktor se tudja megakadályozni: jóváhagyta az EU a több milliárdos hitelszerződést Ukrajnának

Az Európai Unió Tanácsa május 28-án elfogadta a 2,8 milliárd euró (körülbelül 3,25 milliárd dollár) összegű támogatást Ukrajnának. Ez a Ukraine Facility program hetedik részlete, amelyhez Kijevnek a 20 előírt reformlépésből 11-et kellett teljesítenie – írja a Kyiv Post.

Ezzel Ukrajna összesen már 86 reformkövetelményt hajtott végre a helyreállítási tervében, további 65 pedig jelenleg is folyamatban van. Most először kap kompenzációt azokért a reformokért, amelyeket a határidő előtt fejezett be. A döntés nem volt teljesen sima.

Elemzések szerint 2026 májusában Ukrajnának még 15 reformfeladata volt késésben az előző időszakból, ami akár 4,5 milliárd euró uniós pénzt is veszélyeztethetett volna. Végül az Európai Bizottság módszertanának módosítása oldotta meg a helyzetet: az idő előtt teljesített reformok ellensúlyozhatják a késedelmeseket.

A támogatást az Európai Tanács honlapján és Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök Telegram-bejegyzésében is megerősítették.

Szviridenko kiemelte: „Közös erőfeszítéseink eredményeként a terv 86 lépését már teljesítettük, további 65-öt pedig jelenleg is végrehajtunk.”A Ukraine Facility program 2024 márciusában indult el, és 2024–2027 között összesen több mint 50 milliárd euró támogatást biztosít Ukrajnának helyreállításra, újjáépítésre, modernizációra és az uniós csatlakozás előkészítésére.

Az Európai Bizottság áprilisi értékelése szerint Ukrajna jelentős előrelépést tett a közpénzügyek, az igazságszolgáltatás, a korrupcióellenes küzdelem, az energia, a közlekedés, a mezőgazdaság, a digitális átállás és a zöld energia területein.