Putyin ezt nem várta Trumptól, Amerika az éjjel bejelentette: Ukrajna megkapja a halálos fegyverrendszert – a Sólyom tovább fog vadászni az oroszokra

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma jóváhagyta a HAWK rakétarendszer fenntartásához és a kapcsolódó felszerelésekhez szükséges esetleges külföldi katonai értékesítést Ukrajna számára. A becsült teljes költség 108,1 millió dollár – közölte honlapján az amerikai tárca csütörtökön.

A beszámoló szerint Ukrajna kormánya emelhető árbócos pótkocsik, jelentős átalakítások és karbantartási támogatás, pótalkatrészek, fogyóeszközök és tartozékok, javítási és visszaszállítási támogatás, az amerikai kormány és vállalkozók mérnöki, műszaki és logisztikai támogatási szolgáltatásai, valamint a FrankenSAM HAWK rakétarendszerekhez kapcsolódó egyéb logisztikai és programtámogatási elemek megvásárlását kérte.

A külügyminisztérium álláspontja szerint az értékesítés az Egyesült Államok külpolitikai és nemzetbiztonsági céljait támogatja azzal, hogy javítja egy olyan partnerország biztonságát, amely a politikai és gazdasági stabilitás tényezője Európában.

A tervezett értékesítés javítja Ukrajna képességét a jelenlegi és jövőbeli fenyegetések kezelésére, mivel tovább erősíti önvédelmi és regionális biztonsági feladatai ellátását egy nagyobb, integrált légvédelmi képességgel.

– írták.

Ukrajnának nem okoz majd nehézséget ezeknek az eszközöknek és szolgáltatásoknak a beillesztése a fegyveres erőibe. A berendezések és támogatás javasolt értékesítése nem változtatja meg a térség alapvető katonai egyensúlyát, és a javasolt értékesítés nem lesz kedvezőtlen hatással az Egyesült Államok védelmi készenlétére.

A program fő vállalkozója a coloradói Englewoodban működő Sierra Nevada Corporation lesz.

A HAWK rakétarendszer

Az AMCOM leírása szerint a HAWK egy közepes hatótávolságú, föld–levegő irányított rakéta, amely légvédelmi lefedettséget biztosít alacsony és közepes magasságban repülő légi járművek ellen. Mobil, minden időjárási körülmények között, nappal és éjszaka is bevethető rendszer. A rakéta rendkívül pusztító erejű, megbízható, és hatékony az elektronikai ellenintézkedésekkel szemben

Az alap HAWK rendszert az 1950-es években fejlesztették ki, és 1960-ban állították először hadrendbe.