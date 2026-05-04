Rettenetes nap vár az oroszokra: a világ egyik legnagyobb gazdasága beszáll Ukrajna mellé, rengeteg fegyvert és pénzt küld Zelenszkijnek – Putyin nem bírja tovább?

Nagy-Britannia tárgyalásokat kezd az Európai Unióval (EU) arról a szándékáról, hogy csatlakozna az Ukrajna számára összeállított 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz.

Nagy-Britannia bekapcsolódna az Ukrajna támogatására létrehozott 90 milliárd eurós uniós hitelprogramba / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Downing Street tájékoztatása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök a kezdeményezést az Európai Politikai Közösség (EPC) hétfőn kezdődő jereváni csúcsértekezletén terjeszti elő. A londoni miniszterelnöki hivatal beszámolója szerint Starmer az EPC-csúcson hivatalosan is bejelenti, hogy

London az EU-val közösen kívánja biztosítani olyan létfontosságú hadfelszerelések szállítását, amelyekre Ukrajnának szüksége van az ellentámadás folytatásához és szuverén területeinek visszaszerzéséhez.

A brit kormányfő londoni hivatala közölte azt is, hogy Nagy-Britannia a Kijevnek nyújtandó uniós pénzügyi segítség támogatása mellett a héten várhatóan újabb olyan szankciócsomagot is bejelent orosz vállalatok ellen, amelynek célja az orosz katonai beszállítói hálózat működésének akadályozása és így Oroszország katonai kapacitásainak további gyengítése.

Ukrajna az utóbbi hetekben sikeresen keresztülhúzta az orosz fegyveres erők számításait és további területeket szerzett vissza, köztük egy 200 négyzetkilométernyi területrészt a dél-ukrajnai Herszon környékén – áll a Downing Street hétfői ismertetésében.

A londoni miniszterelnöki hivatal szerint a hadszíntéren elszenvedett orosz emberveszteség most már meghaladja Oroszország mozgósítási képességeit.

Ugyanezt állapította meg a minap az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója.

Joby Rimmer ezredes a szervezet múlt heti ülésén elmondta: a brit kormány adatai szerint tavaly az orosz fegyveres erők 420 ezer tagja esett el vagy sebesült meg Ukrajnában; az orosz katonahalottak száma elérhette a 200 ezret. Rimmer szerint Oroszország mindeközben Ukrajna területének alig 0,8 százalékát tudta újonnan elfoglalni.

A brit EBESZ-szaktanácsadó szerint az orosz veszteségek az idén is „kivételesen magasak”: 2026 elején a meghalt vagy megsebesült orosz katonák száma havi átlagban meghaladta a harmincezret.