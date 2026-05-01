Putyin tombol: Ukrajna döbbenetes csapást mért Oroszországra, a legjobb vadászgépeik vesztek oda – nem menekült se a Szu-57, se a Szu-34

Alig hihető dróntámadást hajtott végre Ukrajna Oroszország ellen a napokban – jelentette az ukrán média.

Ukrajna döbbenetes csapást mért Oroszországra, Putyin tombol / Fotó: AFP, illusztráció

A tudósításokból az derült ki, hogy az ukrán védelmi erők csapást mértek

Szu-57-es és egy Szu-34-es repülőgépre Oroszország hátországában, egy nagyon távoli repülőterén.

A támadás a legjobb orosz vadászgépek érintettsége miatt is meghökkentő, de az igazi sokkot az okozza, hogy a helyszín Ukrajnától 1700 kilométerre található.