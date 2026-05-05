Súlyos támadás érte Ukrajnát a fegyverszünet előtt: legalább 20-an meghaltak

Orosz támadások során legalább 20 ember vesztette életét kedden Ukrajna-szerte, órákkal azelőtt, hogy Moszkva és Kijev külön-külön, egyoldalúan tűzszünetet javasolt volna. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy öt civil vesztette életét, amikor az orosz hadsereg több siklóbombát dobott le Kramatorszk városközpontjára, míg Zaporizzsja város hatóságai szerint egy orosz légi támadás következtében 12 ember halt meg.

A fegyverszünet előtti napon Ukrajna és Oroszország is aktívan támadott / Fotó: Diego Herrera Carcedo / AFP

Oroszországban, Csuvasföldön a helyi hatóságok arról számoltak be, hogy kedden reggel egy dróntámadásban két ember életét vesztette, 32-en pedig megsérültek.

A BBC emlékeztetett, hogy hétfőn Oroszország és Ukrajna egyoldalú tűzszünetet hirdetett, pár nappal azelőtt, hogy Oroszország szombaton megemlékezéseket tartana a Szovjetunió náci Németország felett aratott győzelmének évfordulója alkalmából. Moszkva közölte, hogy május 8-án és 9-én tűzszünetet tart, és masszív rakétacsapással fenyegette meg Kijev központját arra az esetre, ha Ukrajna megsértené a fegyvernyugvást.

Kijev erre válaszul bejelentette, hogy május 6-án éjféltől határozatlan idejű tűzszünetet tart, ám hozzátették, hogy Ukrajna ettől az időponttól kezdve szimmetrikusan fog eljárni, vagyis Oroszország valamennyi tűzszünet-sértésére arányosan fog reagálni. Azt azonban fontos kiemelni, hogy mindkét tűzszünet egyoldalúan lett bejelentve, vagyis a felek nem állapodtak meg annak feltételeiben, időtartamában vagy ellenőrzésében.

Ukrajna kész folytatni a tűzszünetet

Zelenszkij kabinetfőnöke, Kirilo Budanov azt mondta, hogy ha az ukrán elnök által bejelentett tűzszünet viszonzásra talál, akkor az Ukrajna továbbra is betarta majd. Hozzátette, hogy minden további lépés Oroszországon múlik. Zelenszkij egyúttal felszólította Oroszországot, hogy tegye le a fegyvert, és lépjen a valódi diplomácia útjára.

„Teljes cinizmus csendet kérni propagandacélú ünnepségekhez, miközben előtte nap mint nap ilyen rakéta- és dróntámadásokat hajtanak végre” – tette hozzá az ukrán államfő.

Ukrajna határozatlan idejű fegyvernyugvása valószínűleg azt a célt szolgálja, hogy Volodimir Zelenszkij megmutassa a világnak, hogy országa kész az azonnali és tartós tűzszünetre, és hogy annak minden megsértésért Oroszországot terheli majd a felelősség.