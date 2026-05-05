Súlyos támadás érte Ukrajnát a fegyverszünet előtt: legalább 20-an meghaltak
Orosz támadások során legalább 20 ember vesztette életét kedden Ukrajna-szerte, órákkal azelőtt, hogy Moszkva és Kijev külön-külön, egyoldalúan tűzszünetet javasolt volna. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy öt civil vesztette életét, amikor az orosz hadsereg több siklóbombát dobott le Kramatorszk városközpontjára, míg Zaporizzsja város hatóságai szerint egy orosz légi támadás következtében 12 ember halt meg.
Oroszországban, Csuvasföldön a helyi hatóságok arról számoltak be, hogy kedden reggel egy dróntámadásban két ember életét vesztette, 32-en pedig megsérültek.
A BBC emlékeztetett, hogy hétfőn Oroszország és Ukrajna egyoldalú tűzszünetet hirdetett, pár nappal azelőtt, hogy Oroszország szombaton megemlékezéseket tartana a Szovjetunió náci Németország felett aratott győzelmének évfordulója alkalmából. Moszkva közölte, hogy május 8-án és 9-én tűzszünetet tart, és masszív rakétacsapással fenyegette meg Kijev központját arra az esetre, ha Ukrajna megsértené a fegyvernyugvást.
Kijev erre válaszul bejelentette, hogy május 6-án éjféltől határozatlan idejű tűzszünetet tart, ám hozzátették, hogy Ukrajna ettől az időponttól kezdve szimmetrikusan fog eljárni, vagyis Oroszország valamennyi tűzszünet-sértésére arányosan fog reagálni. Azt azonban fontos kiemelni, hogy mindkét tűzszünet egyoldalúan lett bejelentve, vagyis a felek nem állapodtak meg annak feltételeiben, időtartamában vagy ellenőrzésében.
Ukrajna kész folytatni a tűzszünetet
Zelenszkij kabinetfőnöke, Kirilo Budanov azt mondta, hogy ha az ukrán elnök által bejelentett tűzszünet viszonzásra talál, akkor az Ukrajna továbbra is betarta majd. Hozzátette, hogy minden további lépés Oroszországon múlik. Zelenszkij egyúttal felszólította Oroszországot, hogy tegye le a fegyvert, és lépjen a valódi diplomácia útjára.
„Teljes cinizmus csendet kérni propagandacélú ünnepségekhez, miközben előtte nap mint nap ilyen rakéta- és dróntámadásokat hajtanak végre” – tette hozzá az ukrán államfő.
Ukrajna határozatlan idejű fegyvernyugvása valószínűleg azt a célt szolgálja, hogy Volodimir Zelenszkij megmutassa a világnak, hogy országa kész az azonnali és tartós tűzszünetre, és hogy annak minden megsértésért Oroszországot terheli majd a felelősség.
Ugyanakkor saját, szerdai éjféli tűzszünetét megelőzően Ukrajna több légi támadást is indított Oroszország ellen:
- csapást mért a Leningrádi területen fekvő Kirisi egyik ipari övezetére,
- valamint egy katonai alkatrészeket gyártó üzemre a Csuvas Köztársaságban található Csebokszariban.
Zelenszkij szerint a Csebokszari üzem elleni támadás során hazai gyártású Flamingo cirkálórakétákat vetettek be, mintegy 1500 kilométerre a frontvonaltól. Az orosz védelmi minisztérium később megerősítette, hogy hat ukrán Flamingo rakétát, valamint 601 drónt lőttek le.
Oroszország a győzelem napjára készül
Kedden reggel Oroszország több repülőterét ideiglenesen lezárták. Később Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin bejelentette, hogy több drónt semmisítettek meg a főváros közelében.
A május 9-i, Győzelem napi ünnepségek, amelyek a Szovjetunió náci Németország felett aratott győzelmét idézik fel, Vlagyimir Putyin 2000-es évek eleji hatalomra kerülése óta egyre nagyobb szabásúvá és egyre látványosabbá váltak. A Kreml azonban közölte, hogy idén a központi eseményt – a Vörös téren tartandó nagyszabású katonai parádét – az Ukrajnából érkező terrorfegyegetettség miatt visszafogják, és nehézfegyverzetet nem mutatnak be. A moszkvai lakosokat arra is figyelmeztették, hogy a mobilinternet-hozzáférést több napra korlátozhatják vagy teljesen lekapcsolhatják május 9-e előtt.
Volodimir Zelenszkij szerint az a tény, hogy Oroszország nem tud parádét tartani Moszkvában Ukrajna jóindulata nélkül – vagyis anélkül, hogy betartaná a tűzszünetet –, azt jelenti, hogy eljött az ideje annak, hogy az orosz vezetés lépéseket tegyen a több mint négy éve tartó orosz-ukrán háború befejezésére.