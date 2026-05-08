Ukrajna vérszemet kapott: meg akarja büntetni Magyarországot az aranykonvoj miatt – ez a tervük, nagyon sokba kerülhet
Ukrajna kártérítést fog követelni Magyarországtól az Oschadbank pénzszállító járműveiből lefoglalt értékek miatt. Erről az Ukrán Nemzeti Bank elnöke nyilatkozott. Andrij Pisznyij üdvözölte, hogy Magyarország visszaszolgáltatta a pénzeszközöket, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az incidens megfelelő elbírálás alá fog esni, mivel a magyar fél intézkedései az ukrán pénzszállítókkal szemben álláspontja szerint jogellenesek voltak.
„Az Oschadbankkal és a Külügyminisztériummal együtt továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy elősegítsük a körülményének objektív kivizsgálását, valamint az Oschadbank tulajdonában és alkalmazottaiban okozott fizikai és erkölcsi károk megfelelő megtérítését” – idézte Andrij Pisznyijt az Unian ukrán hírügynökség.
A jegybankár szerint a tervezett intézkedések első lépése a bank és jogi tanácsadóinak fellépése lesz, amely a károk megtérítésére, illetve az Európai Unió területén alkalmazott jogellenes korlátozások megszüntetésére összpontosít. Második lépésként az Ukrán Nemzeti Bank felveszi a kapcsolatot az illetékes szervekkel, különösen az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal.
Állítása szerint az Ukrán Nemzeti Bank már megkapta az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde nyilvános állásfoglalását, aki rámutatott arra, hogy az ilyen helyzetek kockázatot jelentenek az euró mint nemzetközi valuta számára.
Mint ismert, március 5-én Magyarországon őrizetbe vették az ukrán Oschadbank munkatársait, valamint a pénzszállító járműveket és az általuk szállított értékeket. A hét feltartóztatott ukrán állampolgár Ausztria és Ukrajna között közlekedett, és készpénzt szállított a két ország bankjai közötti rendszeres együttműködés keretében. Az ukrán aranykonvojként elhíresült szállítmányban 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, amelyeket a nemzetközi szabályoknak megfelelően dokumentáltak. Később a bank alkalmazottait és a járműveket visszaküldték Ukrajnába, az értékeket azonban a magyar fél lefoglalta.
A magyar kormány ugyanakkor azt állította, hogy az ukrán pénzszállítók feltartóztatása és a pénzeszközök lefoglalása egy pénzmosási ügy nyomozásának keretében történt. Az ukrán fél szerint az Oschadbank pénzeszközeinek lefoglalása válaszlépés volt arra, hogy Ukrajna blokkolta az orosz gáz szállítását a Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéken.
Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: Magyarország visszaadta Ukrajnának az ukrán aranykonvoj összes pénzét – „Hálásak vagyunk”
Ukrajna visszakapta azokat a pénzeszközöket és értéktárgyakat, amelyeket a magyar hatóságok még márciusban foglaltak le egy ukrán pénzszállító akció során – erről számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán az X közösségi oldalon. Zelenszkij szerint a lefoglalt vagyontárgyak az ukrán állami takarékbankhoz, az Oscsadbankhoz tartoztak. Az ukrán elnök azt írta, hogy a magyar különleges szolgálatok márciusban nemcsak a szállított értékeket foglalták le, hanem az ukrán aranykonvoj személyzetet is őrizetbe vették.
Kijev korábban elérte az érintett emberek kiengedését, most pedig az eszközök is „teljes egészében” visszakerültek ukrán területre. Zelenszkij nem közölte, pontosan mekkora összegről vagy milyen értéktárgyakról van szó, de az ukrán elnök külön köszönetet mondott Magyarországnak a „konstruktív hozzáállásért” és a „civilizált lépésért”.