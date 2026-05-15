Nocsak: előkerült az ukrán aranykonvoj bankja Zelenszkij legsúlyosabb korrupciós botrányában – ő fizeti Jermak óvadékát

Roza Tapanova, az ukrán Ukrnafta és az állami Oschadbank felügyelőbizottsági tagja 8 millió hrivnyával járul hozzá Andrij Jermak óvadékához. A volt elnöki hivatalvezető szabadulásához azonban még mindig több mint 130 millió hrivnya hiányzik.

Nyilvánosság elé állt az egyik ukrán támogató, aki pénzzel segíti Andrij Jermak szabadulását / Fotó: NurPhoto via AFP

Tapanova a Facebook-oldalán közölte, hogy az összeget egy speciális letéti számlára utalja, amelyet az óvadék biztosítására hoztak létre. A döntést az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság hozta meg, amely az előzetes letartóztatás alternatívájaként határozta meg az óvadék összegét.

A tisztségviselő hangsúlyozta, hogy a felajánlott pénz saját, hivatalosan bevallott jövedelméből származik, és állítása szerint ezt az éves adóbevallása is igazolja.

Tapanova úgy fogalmazott: a hozzájárulást azért tartja indokoltnak, mert szerinte biztosítani kell az alkotmányos védelemhez való jogot és az ártatlanság vélelmének elvét.

Az ügy egyik legmegdöbbentőbb része maga az óvadék összege. A bejelentés alapján Andrij Jermak szabadulásához még további 132 millió hrivnyát kell összegyűjteni. Ez azt jelenti, hogy az ukrán politikai és üzleti elit jelentős anyagi mozgósítására lehet szükség a teljes összeg előteremtéséhez.

Az ukrán parlament egyik ismert képviselője, Yaroslav Zheleznyak szerint az óvadék befizetésére akár már a mai nap folyamán sor kerülhet. Belső forrásokra hivatkozó értesülések szerint a fennmaradó összeget jogi képviselők és támogató körök biztosíthatják.

Az egész ukrán kormányt megrengette Andrij Jermak ügye

Az ügy politikai jelentőségét növeli, hogy Jermak hosszú időn keresztül az ukrán hatalom egyik legbefolyásosabb figurájának számított. Az ilyen magas összegű óvadék és az ahhoz kapcsolódó nyilvános támogatások ritkák még az ukrán belpolitikai életben is, ezért az eset komoly vitákat váltott ki az országban.

Még Ukrajnában is sokan azt kérdezik, mennyire szerencsés, hogy állami vállalatokhoz és intézményekhez kötődő vezetők ilyen nyíltan támogatnak egy korrupciós ügybe keveredett, nagy befolyással rendelkező politikai szereplőt. Mások viszont azt hangsúlyozzák, hogy az óvadék intézménye minden vádlott számára törvényes lehetőség, és az ártatlanság vélelme mindenkire vonatkozik.