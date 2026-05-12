Angela Merkelt, Németország volt kancellárját tartják a legalkalmasabb közvetítőnek az Európai Unió és Oroszország közötti tárgyalásokhoz. Merkelt azért tartják sokan a legjobb jelöltnek a közvetítői szerepre, mivel személyesen ismeri Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Vlagyimir Putyin orosz elnököt is. Az is pozitívumnak számít, hogy az egykori kancellár már hosszabb ideje visszavonult a politikától.

A volt kancellár irodája arról számolt be, hogy egyelőre nem érkezett hivatalos megkeresés Angela Merkel részvételével kapcsolatban. Arra a kérdésre sem adtak választ, hogy a korábbi politikus a jövőben hajlandó lenne-e elvállalni ezt a szerepet – számolt be róla az RBC ukrán hírportál.

Az európai országok közvetlenül kívánnak részt venni a Moszkvával folytatott párbeszédben, figyelembe véve az Egyesült Államok korábbi közvetítői tapasztalatait. Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hangsúlyozta, hogy „nem lenne túl bölcs” hagyni, hogy a Kreml maga diktálja a tárgyaló személyét.

Wolfgang Ischinger, a Müncheni Biztonsági Konferencia elnöke kijelentette, hogy a közvetítőnek az egész Európai Unió szintjén széles körű támogatottsággal kell rendelkeznie. Ebben a kérdésben különösen fontos Kelet-Európa és a balti államok egyetértése.

Emlékeztetőül: május 9-én az orosz diktátor kijelentette, hogy Németország volt kancellárját, Gerhard Schrödert tartja az EU legalkalmasabb jelöltjének az esetleges béketárgyalásokon való részvételre.

Megjegyzendő, hogy ezt az elképzelést Németországban elutasították. Egy német tisztviselő hangsúlyozta, hogy Schröder jelöltségét mint közvetítőt az EU és az agresszor állam között nem vizsgálják.

Május 11-én, hétfőn a sajtó arról számolt be, hogy Berlin Frank-Walter Steinmeier államfő jelölését vitatja meg mint lehetséges közvetítőt Európa és Oroszország között.

Emellett Kaja Kallas azt is felvetette, hogy a jövőbeni, az agresszor állammal folytatandó párbeszéd során ő maga is betölthetné az Európai Unió tárgyalói szerepét.