Putyin most van igazán bajban: nem várt helyen érte súlyos támadás Oroszországot – Kijev megtalálta a gyenge pontot, nem volt irgalom
Az ukrán erők keddre virradó éjjel nagyszabású rakéta- és dróntámadást indítottak több oroszországi régió ellen, és olyan létesítményeket támadtak, amelyek kulcsfontosságúak Oroszország hadiipara számára – írja a The Kyiv Independent több orosz Telegram-csatornára hivatkozva.
Az ukránok több száz drónt és rakétát lőttek ki Oroszország mélyére
A helyi lakosok által a közösségi médiában közzétett fotók és videók alapján nagy tűz keletkezett a csuvasföldi Csebokszáriban működő JSC VNIIR-Progress területén. Ez egy orosz állami intézet, amely olyan precíziós fegyverekhez gyárt alkatrészeket, amelyeket az orosz hadsereg Ukrajna ellen használ.
A létesítmény környékén robbanásokat lehetett hallani, miután légiriadó figyelmeztetett rakétaveszélyre a térségben. Orosz Telegram-csatornák arról írtak, hogy
egy ukrán gyártmányú FP-5 Flamingo rakéta okozott károkat az üzemben. A helyi lakosok később azt is látták, hogy ukrán drónok ismét csapást mérnek a létesítményre.
Oleg Nyikolajev helyi kormányzó szerint a csebokszári támadásban egy ember megsérült.
Ukrajna vezérkara szerint az intézet – amely mintegy 1200 kilométerre fekszik az ukrán határtól – elektronikai hadviselési rendszereket is fejleszt, köztük a Kometa antennarendszereket, amelyek műholdas, rádiós és radarsignálok zavarására szolgálnak.
A Kometa antennát Sahid-típusú drónokban, Iszkander-K manőverező robotrepülőgépekben és irányított légibombák moduljaiban használják – ezek mind olyan precíziós fegyverek, amelyeket Oroszország civil és katonai célpontok támadására vet be Ukrajna-szerte.
Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója is találatot kapott
A délelőtt folyamán az ukrán hadsereg csapást mért a Kirisi olajfinomítóra is. A KINEF néven is ismert finomító Oroszország egyik legnagyobb kapacitású finomítója.
A leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko megerősítette a hírt. A NASA tűzfigyelő rendszere, a FIRMS pedig alátámasztotta Drozgyenko állításait, mivel több tüzet is észleltek a finomító környékén.
A kirisi finomító Oroszország három legnagyobb olajfinomítója közé tartozik, éves feldolgozási kapacitása körülbelül 20–21 millió tonna nyersolaj. A létesítmény Oroszország teljes finomítottolaj-termelésének több mint 6 százalékát adja, beleértve számos olyan kőolajterméket is, például üzemanyagot, amely az ország fegyveres erőit szolgálja ki.
Drozgyenko szerint 29 drónt lőttek le a leningrádi terület fölött.
Mind az olajfinomító, mind az intézet korábban is volt már ukrán támadások célpontja.
Moszkvától a Krímig, Oroszország-szerte támadtak az ukránok
A csapások egy szélesebb körű támadássorozat részeként történtek: robbanásokról számoltak be a megszállt Krímben, valamint Voronyezs és Kazany városában is. Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanyin szintén azt közölte, hogy öt drónt lőttek le, miközben azok az orosz főváros felé közeledtek.
Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy 289 drónt semmisítettek meg különböző oroszországi régiók fölött.
Az ukrán lövedékek miatt legalább 18 orosz repülőtéren ideiglenesen leállították a forgalmat, és olyan térségekben is légiriadót rendeltek el, amelyek akár 2000 kilométerre vannak az orosz–ukrán határtól.
Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta a jelentett támadásokat, és a keletkezett károk teljes mértéke sem ismert még.
Ukrajna rendszeresen indít dróntámadásokat oroszországi katonai és ipari létesítmények ellen.
Ukrajna legutóbbi nagyszabású oroszországi támadása egy nappal azt követően történt, hogy egy ukrán drón egy magas lakóépületet talált el Moszkvában, mindössze hét kilométerre a Kremltől és a város központi Vörös terétől, valamint három kilométerre az orosz védelmi minisztérium épületétől.
A támadás a teljes körű invázió kezdete óta az egyik legmélyebbre hatoló csapás volt Moszkva belső lakóövezetei ellen, ráadásul kevesebb mint egy héttel a május 9-i győzelem napi díszszemle előtt.
