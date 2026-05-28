Nagyon tetszik Brüsszelnek az ukrán-magyar közeledés – a bővítési biztos „jószándékot" észlel az új magyar kormány részéről

Jelentős fordulat körvonalazódik Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában, miután az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint az új magyar kormány már támogatóbb hozzáállást mutat. Marta Kos úgy látja, Budapest és Kijev között érdemi előrelépés történt az ukrajnai magyar kisebbség ügyében is – írta a Népszava.

Marta Kos szerint Ukrajna uniós csatlakozásában kulcsszerepe van annak, hogy Budapest már nem a teljes blokkolás politikáját követi / Fotó: Anadolu via AFP

Komoly fordulatot jelezhet az Európai Unió és Ukrajna kapcsolatában az, amit Marta Kos uniós bővítési biztos mondott a Financial Timesnak adott interjújában.

A biztos szerint már júniusban megnyílhatnak az első tárgyalási fejezetek Ukrajna és Moldova EU-csatlakozási folyamatában, és ebben fontos szerepe van annak, hogy az új magyar kormány jóval nyitottabb hozzáállást mutat.

Az elmúlt időszakban a korábbi magyar kormány rendre megvétózta a tárgyalási fejezetek megnyitását, elsősorban a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyzetére hivatkozva, és emiatt gyakorlatilag teljesen befagyott a folyamat. Most azonban Brüsszel szerint változott a helyzet.

Marta Kos az interjúban arról beszélt, hogy „az ügy most már valóban mozgásban van”, és szerinte a narratíva is jelentősen megváltozott. A bővítési biztos úgy látja, hogy az új, Magyar Péter vezette magyar kormány részéről komolyabb együttműködési szándék érzékelhető, miközben Budapest és Kijev között folyamatos egyeztetések zajlanak az ukrajnai magyar kisebbség jogairól.

Az uniós biztos külön kiemelte, hogy a két ország közötti tárgyalások jól haladnak, és „komolyságot és tényleges jószándékot” tapasztal az új magyar vezetés részéről. Hozzátette ugyanakkor, hogy a folyamat továbbra is sérülékeny, vagyis még korántsem tekinthető lezártnak a vita.

Újra lehet tárgyalni az uniós csatlakozásról

A tervek szerint júniusban megnyílhat az első tárgyalási fejezetcsomag Ukrajna és Moldova számára, majd júliusban további fejezetek következhetnek. Az Európai Unió összesen 33 tárgyalási fejezet mentén vizsgálja a tagjelöltek felkészültségét, ezek lefedik többek között a jogállamiságot, a gazdaságot, az igazságszolgáltatást, az energetikát és a külpolitikát is.