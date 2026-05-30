Uniós pénzek: Orbán Viktor legnagyobb ellensége mondta ki az igazságot – hiába a hangzatos szavak, üres zsebbel tért haza Brüsszelből Magyar Péter

Az egykori Orbán-kormány legnagyobb kritikusa, Daniel Freund német európai parlamenti képviselő is megszólalt Magyar Péter magyar kormányfő uniós pénzek hazahozataláról tett előző napi kijelentéseire.

Daniel Freund szerint Magyar Péter még csak egy ütemtervről állapodott meg az uniós pénzek kapcsán / Fotó: Anadolu via AFP

Az új magyar kormány és az Európai Bizottság ma megállapodott egy ütemtervről. De most kezdődik az igazi munka Magyar Péter számára: neki és csapatának gyorsan át kell nyomniuk a szükséges jogszabályokat a magyar parlamentben. Csak a reformok elfogadása után indulhat meg az uniós források kifizetése.

Magyar ma egy ígérettel tér haza – nem pedig egy bőröndnyi pénzzel

– írta a zöldpárti politikus az X-en.

The new Hungarian government and the Commission agreed on a roadmap today. But now the real work begins for Peter Magyar: he and his team must swiftly push the necessary legislation through the Hungarian parliament. Only once the reforms have been adopted will the EU funds start… — Daniel Freund (@daniel_freund) May 29, 2026

Freund ezzel a magyar miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének tegnapi, közös sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagált, ahol Magyar Péter bejelentette, hogy sikerült megállapodni összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrás megnyitásáról Magyarország szmára.

Daniel Freund szavai egybevágnak a tegnapi tárgyalásokra adott brüsszeli reakciókkal is. Bár Magyar Péter történelmi áttörésről beszélt, az EU azonban óvatosabban fogalmaz.

Brüsszel szerint csak egy feltételrendszerről van politikai megállapodás, vagyis arról, milyen reformokat kellene Magyarországnak teljesítenie ahhoz, hogy egyáltalán hozzáférjen az összeghez.

Egy magas rangú bizottsági tisztviselő a Politicónak elmondta, hogy „még egyáltalán nem állapodtak meg a pénzek folyósításáról”. Az EU szerint Budapestnek augusztus 31-ig kell végrehajtania a vállalt intézkedéseket, és csak ezután indulhat el ténylegesen a kifizetés folyamata.

Rengeteg uniós pénz sorsa nyitott még

A mostani csomag elvileg összesen 16,4 milliárd eurót jelenthet Magyarországnak.

Ennek legnagyobb része, 10 milliárd euró a helyreállítási alapból érkezne: ebből 6,5 milliárd támogatás, 3,5 milliárd pedig hitel lenne.

Emellett további 2,2 milliárd euró kapcsolódik az akadémiai szabadsággal összefüggő vitákhoz,

míg 4,2 milliárd euró kohéziós forrásként érkezhetne.

A pénzhez vezető út azonban továbbra sem egyszerű. Magyarországnak hivatalosan is módosított helyreállítási tervet kell benyújtania, amit még az Európai Bizottságnak és az uniós tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. Brüsszel ugyan gyorsított tempót szeretne, de a végleges döntések várhatóan csak júliusban születhetnek meg.