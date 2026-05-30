Uniós pénzek: újabb váratlan pofon, a brüsszeli biztos szerint is túlzott Magyar Péter optimizmusa – "Nem lehet mindent egyik napról a másikra megoldani"

Az EU igazságügyi biztosa, Michael McGrath pénteken egy interjúban igykezett eloszlatni azokat a reményeket, hogy a befagyasztott magyar uniós pénzek rövid időn belül kifizetésre kerülhetnek.

"Magyarország új kormányának saját érdekében és polgárai javára kell végrehajtania a reformokat, többek között a jogállamiság terén is, és nem csupán azért, hogy felszabadítsa a befagyasztott uniós forrásokat" – nyilatkozta Michael McGrath, az EU demokráciáért, igazságügyért és jogállamiságért felelős biztosa az Euronews-nak.

A Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteki tárgyalása előtt megjelent interjúban McGrath azt hangsúlyozta, hogy a reformok végrehajtása nem csupán a Brüsszel elvárásainak való megfelelésről szól, hanem a magyarok saját jogainak és lehetőségeinek helyreállításáról.

Nem az EU kedvéért kell ezt megtenniük, hanem magukért és a magyar népért, hogy élvezhessék azokat a jogokat, előnyöket, szabadságokat és kiváltságokat, amelyeket az európai uniós tagság biztosít az embereknek

– mondta az Euronews vezető műsorában, a The Europe Conversation-ben.

McGrath kijelentette, hogy Brüsszel kész támogatni az új magyar kormányt a szükséges reformok bevezetéséhez vezető átmeneti folyamatban. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a jogállamiság teljes körű helyreállítása időbe fog telni.

"Biztosan lesznek kihívások, és bonyolult lesz a helyzet, nem lehet mindent egyik napról a másikra megoldani"

– mondta. „Ami fontos, az az, hogy látjuk a jogállamiság iránti tartós elkötelezettséget és a szükséges reformok bevezetését Magyarországon, valamint az elmúlt években történt intézkedések egy részének visszavonását” – tette hozzá a biztos.

Jövő héten Budapesten tárgyalnak az uniós pénzekhez szükséges reformokról

McGrath elmondta, hogy a Bizottságot biztatónak tartja az új kormány Brüsszellel való együttműködését, és rámutatott a folyamatban lévő magas szintű kapcsolatokra. Bejelentette azt is, hogy jövő héten Budapestre utazik, hogy találkozzon Görög Márta igazságügyi miniszterrel.

"Jelentős előrelépés tapasztalható, és támogatni fogjuk Magyarországot a jogállamiság helyreállításának útján, a polgárok érdekében" – mondta McGrath.