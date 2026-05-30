Uniós pénzek: újabb váratlan pofon, a brüsszeli biztos szerint is túlzott Magyar Péter optimizmusa – "Nem lehet mindent egyik napról a másikra megoldani"

Egymás után szólalnak meg azok a szereplők, akik cáfolják a miniszterelnök optimizmusát. Magyar Péter ugyanis történelmi megállapodásnak nevezte az Ursula von der Leyennel pénteken kötött megállapodást az uniós források lehívásáról, ugyanakkor azóta már többen is arra hívták fel a figyelmet, hogy a megállapodás önmagában még semmit nem jelent, az új magyar kormánynak konkrét lépéseket kell tennie a következő hetekben. Michael McGrath uniós biztos is hasonlóan nyilatkozott pénteken az Euronews-nak.
VG
2026.05.30, 12:33

Az EU igazságügyi biztosa, Michael McGrath pénteken egy interjúban igykezett eloszlatni azokat a reményeket, hogy a befagyasztott magyar uniós pénzek rövid időn belül kifizetésre kerülhetnek.

Brüsszel szorosan figyelemmel követi a magyarországi reformokat, melyek szükségesek az uniós pénzek utalásához / Fotó: NurPhoto via AFP

 

"Magyarország új kormányának saját érdekében és polgárai javára kell végrehajtania a reformokat, többek között a jogállamiság terén is, és nem csupán azért, hogy felszabadítsa a befagyasztott uniós forrásokat" – nyilatkozta Michael McGrath, az EU demokráciáért, igazságügyért és jogállamiságért felelős biztosa az Euronews-nak.

A Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteki tárgyalása előtt megjelent interjúban McGrath azt hangsúlyozta, hogy a reformok végrehajtása nem csupán a Brüsszel elvárásainak való megfelelésről szól, hanem a magyarok saját jogainak és lehetőségeinek helyreállításáról.

Nem az EU kedvéért kell ezt megtenniük, hanem magukért és a magyar népért, hogy élvezhessék azokat a jogokat, előnyöket, szabadságokat és kiváltságokat, amelyeket az európai uniós tagság biztosít az embereknek

 – mondta az Euronews vezető műsorában, a The Europe Conversation-ben.

McGrath kijelentette, hogy Brüsszel kész támogatni az új magyar kormányt a szükséges reformok bevezetéséhez vezető átmeneti folyamatban. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a jogállamiság teljes körű helyreállítása időbe fog telni.

"Biztosan lesznek kihívások, és bonyolult lesz a helyzet, nem lehet mindent egyik napról a másikra megoldani"

 – mondta. „Ami fontos, az az, hogy látjuk a jogállamiság iránti tartós elkötelezettséget és a szükséges reformok bevezetését Magyarországon, valamint az elmúlt években történt intézkedések egy részének visszavonását” – tette hozzá a biztos.

Jövő héten Budapesten tárgyalnak az uniós pénzekhez szükséges reformokról

McGrath elmondta, hogy a Bizottságot biztatónak tartja az új kormány Brüsszellel való együttműködését, és rámutatott a folyamatban lévő magas szintű kapcsolatokra. Bejelentette azt is, hogy jövő héten Budapestre utazik, hogy találkozzon Görög Márta igazságügyi miniszterrel.

"Jelentős előrelépés tapasztalható, és támogatni fogjuk Magyarországot a jogállamiság helyreállításának útján, a polgárok érdekében" – mondta McGrath.

Hozzátette, hogy a Bizottság az összes uniós tagállamra kiterjedő, átfogó éves jogállamisági felülvizsgálat keretében szorosan figyelemmel kíséri a magyarországi fejleményeket. A következő jelentés várhatóan júliusban jelenik meg.

Az Euronews szerint Magyarország politikai átalakulását egész Európában figyelemmel kísérik, mivel ez próbatétel arra nézve, hogy a populista kormányzás évei alatt meggyengült demokratikus intézményeket belülről lehetséges-e újjáépíteni – és hogy Brüsszel milyen gyorsan hajlandó a reformokat a finanszírozás visszaállításával és politikai támogatással jutalmazni.

Brüsszeli források szerint sem történt érdemi előrelépés pénteken

Ahogy korábban megírtuk, a Politicon megjelent péntek esti cikk brüsszeli források alapján azt állította, hogy ugyan 16 milliárd euró kiszabadításáról állapodott meg Magyar Péter, ám ez önmagában még semmit nem jelent, ugyanis a következő három hónapban kézzel fogható eredményeket szeretnének látni az új magyar kormánytól. A kifezetések is a mérföldkövek teljesítésétől függnek. Ezt értelmezést erősítette meg Daniel Freund zöldpárti képviselő is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
