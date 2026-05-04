Ilyen nincsen: már a V4-ekhez is meghívnák Zelenszkijt – most mindenki Magyar Péterre vár, hogy mi lesz a döntés

A kelet-közép-európai régió gazdasági erejét alapvetően meghatározza a visegrádi négyek közötti szorosabb együttműködés. Robert Fico szlovák miniszterelnök a V4 újjászületését szorgalmazta
VG/MTI
2026.05.04, 16:46
Frissítve: 2026.05.04, 16:56

A Visegrádi Négyek (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia – V4) újjászületését szorgalmazta Robert Fico szlovák miniszterelnök Örményország fővárosában, Jerevánban hétfőn.

Robert Fico a V4-ekről: a három testőr a negyedikre vár / Fotó: Alex Brandon / AFP

„A három testőr a negyedikre vár és a V4-ek újjászületésére” – írta az X-en a szlovák kormányfő, utalással Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökre, és mellékelt egy közös fotót is Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel kormányfőkkel az Európai Politikai Közösség állam-, illetve kormányfőinek találkozóján.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök alatt a V4-eken belüli együttműködés gyakorlatilag leállt – írta az APA hírügynökség. Szlovákia július 1-jétől veszi át az országcsoport soros elnökségét egy évre. Tusk szerint a V4-ek következő csúcstalálkozójára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kaphat.

Hazai pálya lett a V4: egymás piacain nőnek nagyra a régiós vállalatok – így épül a visegrádi gazdasági ökoszisztéma

A visegrádi négyek csaknem 35 éves együttműködése mára nemcsak politikai, hanem üzleti szinten is kézzelfogható eredményeket hozott – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány legfrissebb kutatásából.

A kutatások szerint a nemzetköziesedés intenzitását elsősorban a vállalat mérete és erőforrásai határozzák meg. Egy 2024-es vizsgálat alapján a mikrovállalkozások exportálási esélye 70 százalékkal kisebb, mint a közepes méretűeké, míg a nagyobb, tőkeerősebb cégek fejlettebb piacra lépési módokat alkalmaznak. A V4-ben jellemző az úgynevezett Uppsala-modell: a vállalatok először kulturálisan és földrajzilag közeli piacokon jelennek meg, majd a tapasztalatok birtokában lépnek távolabb.

A térség hasonló ipari szerkezete – különösen az autóipar és az elektronika dominanciája – szintén megkönnyíti a közös beszállítói láncok és befektetések kialakulását. A külpiaci jelenlét ma már nemcsak exportot, hanem mély helyi beágyazódást jelent.

