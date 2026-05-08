Brutális választókerület-átrajzolgatási verseny indult az USA tagállamaiban – itt van, ki áll nyerésre

Négy bíró szavazatával három ellenében döntött a virginiai legfelsőbb bíróság: alkotmányellenesnek nyilvánította azt az eljárást, amellyel a demokraták megpróbálták átrajzolni az állam kongresszusi körzeteit.
2026.05.08, 20:12

Virginia legfelsőbb bírósága pénteken érvénytelenítette a demokraták által kezdeményezett körzethatár-módosítást, amely a 2026-os félidős választások előtt kedvezőbb képviselőházi erőviszonyokat teremtett volna a pártnak. A 4-3 arányú döntés értelmében az új térkép elfogadásához alkalmazott törvényhozási eljárás sértette az állam alkotmányát – írja a WSJ.

Virginiai bírósági döntés billenti a mérleget a republikánusok felé a félidős választások előtt / Fotó: Hans Lucas via AFP

A határozat következtében érvényben marad a jelenlegi felosztás, amely hat demokrata és öt republikánus körzetet tartalmaz. A virginiai szavazók nemrég egy új térképet hagytak jóvá, amely a 2030-as népszámlálást követő következő újrarajzolásig 10-1 arányban a demokraták javára billentette volna az egyensúlyt.

A kongresszusi körzetek határainak megrajzolása az amerikai politika egyik legfontosabb és legvitatottabb eszköze.

A körzethatárok ugyanis nem csupán adminisztratív vonalak: meghatározzák, hogy egy adott területen melyik párt szavazói kerülnek többségbe, ezzel döntő befolyást gyakorolva arra, hogy a mandátumért folyó verseny egyáltalán nyílt legyen-e. Az ezt célzó manipulációt angolul gerrymandernek nevezik, és mindkét amerikai nagypárt alkalmazza az erőviszonyok függvényében.

A döntés egy sor republikánus szempontból kedvező fejlemény egyike, amelyek az utóbbi napokban születtek a kongresszusi körzetek átrajzolásáért folytatott, egyre élesebb politikai küzdelemben. Virginia a kaliforniai példát követte: ott a szavazók tavaly söprő többséggel fogadtak el egy törvényhozás által javasolt új térképet, amely akár öt demokrata-barát körzettel gazdagíthatta volna a pártot.

Ez a lépés válasz volt Texas hasonló manőverére, amellyel a republikánusok öt új, nekik kedvező körzetet hozhattak létre. 

Florida törvényhozása szintén elfogadott egy olyan térképet, amely akár négy új republikánus mandátumot is hozhat, bár azt állami szinten még vitatják. A republikánusok jelenleg 218–212-es többséggel rendelkeznek a képviselőházban. Donald Trump elnök nyomást gyakorol a republikánus államokra, hogy rajzolják át térképeiket a lehető legtöbb potenciális republikánus mandátum érdekében.

„Hatalmas győzelem a Republikánus Párt és Amerika számára Virginiában. A virginiai legfelsőbb bíróság most söpörte le az asztalról a demokraták szörnyű választókörzeti manipulációját" – írta Trump a Truth Socialon a döntés kihirdetése után. A demokraták élesen bírálták a határozatot.

