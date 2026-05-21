Megüzente az uniós biztos a Tisza-kormánynak: ezek a feltételei az uniós források lehívásának

Valdis Dombrovskis európai biztos szerint jók az esélyek arra, hogy Magyarország hozzáférjen a korábban befagyasztott uniós forrásokhoz, azonban a rendelkezésre álló idő rendkívül szűkös. A Portfoliónak adott interjújában a biztos elmondta: a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben (RRF) szereplő valamennyi mérföldkövet és célt augusztus végéig teljesíteni kell.

Dombrovskis két sürgős kérdést emelt ki. Az egyik az úgynevezett szupermérföldkövek ügye, amelyek a jogállamisági feltételességhez kapcsolódnak, és jogszabály-módosításokat, valamint az RRF-terv felülvizsgálatát igénylik. A másik a végrehajtási kapacitás kérdése: a biztos hangsúlyozta, hogy Magyarország esetében különösen gyorsan kell haladni, ha maximalizálni akarják a még hátralévő hónapokban elérhető eredményeket.

Az új magyar kormány hozzáállását a biztos biztatónak értékelte. Szerinte egyértelmű elköteleződés látszik a korábban akadályt jelentő problémák – köztük a jogállamisági feltételek, az audit- és kontrollrendszerek hiányosságai – kezelésére. Dombrovskis ugyanakkor nem kívánt konkrét összegekre vonatkozó becslésekbe bocsátkozni, mivel

a végeredmény egyaránt függ a reformok végrehajtásától és a konkrét beruházási projektek megvalósításától.

Pozitívumként értékelte, hogy Magyarország nem teljesen a nulláról indul: az előző kormány egyes, RRF alá tartozó projekteken már megkezdte a munkálatokat. A biztos ugyanakkor más tagállamok tapasztalataira hivatkozva azt tanácsolta: ha kevés az idő és nagy a nyomás a végrehajtási kapacitáson, érdemesebb a vissza nem térítendő támogatásokat előnybe részesíteni a hitelekkel szemben.

A tét rendkívül nagy: kohéziós politika keretében 7,6 milliárd euró van zárolva – ebből ugyan egy rész az n+2 határidő lejárta miatt már elveszett, de a jelentős hányad még elérhető. Az RRF-keretből összesen 10,4 milliárd euró áll rendelkezésre: 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró hitel formájában.

Dombrovskis szerint ha ezek a források újra beáramlanak Magyarországra, az érzékelhető hatást gyakorolhat mind a költségvetési egyensúlyra, mind a gazdasági növekedésre, és enyhítheti az államháztartásra nehezedő nyomást is. A tárgyalások az új kormánnyal folyamatban vannak – a biztos összességében óvatos optimizmussal, de határozott következtetések nélkül zárta nyilatkozatát.