Eldőlt a budavári épületek sorsa: átírná a várnegyed jövőjét a Tisza-kormány
A budai Vár jövőjéről és az elmúlt évek vitatott beruházásairól tartott közös sajtótájékoztatót pénteken a Karmelita kolostornál Magyar Péter miniszterelnök, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Pósfai Gábor belügyminiszter.
A sajtótájékoztató előtt elbontották a Karmelita kolostor köré 2021-ben emelt kordont, amely azóta elzárta a gyalogosforgalmat az épület elől. Bejelentették azt is, hogy hétvégente ingyenesen látogatható lesz a Karmelita, ezen a hétvégén pedig a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is megnyitják a látogatók előtt.
A sajtóesemény középpontjában a budai Várban zajló állami beruházások álltak. Vitézy kiemelte: a Nemzeti Hauszmann Program még a Covid-járvány és a háborús veszélyhelyzet idején is megkapta a szükséges költségvetési forrásokat.
A budai Vár rekonstrukciójának jelentős része a Nemzeti Hauszmann Program keretében valósult meg,
amelynek célja a történelmi palotanegyed századfordulós állapotának helyreállítása és több, a második világháború után lebontott épület újjáépítése volt.
A jelenleg is zajló beruházások közül külön szó esett a Honvéd Főparancsnokság és a József főhercegi palota rekonstrukciójáról.
Vitézy szerint a Honvéd Főparancsnokság-projekt még mintegy 60 milliárd forintos kerettel rendelkezik, ugyanakkor az eredeti tervektől eltérően kisebb tömegű épület készül, hogy ne árnyékolja be a Karmelitát. A József főhercegi palotára eddig mintegy 75 milliárd forintot költöttek el vagy kötöttek le, de továbbra sincs végleges funkciója. A miniszter közölte: valamennyi folyamatban lévő projektet felülvizsgálják, és megpróbálnak kulturális vagy közösségi funkciót találni az épületeknek.
A Budavári Palota rekonstrukciójáról Vitézy elmondta: az első szárny építése megkezdődött, azonban a projekt folytatására az előző kabinet már nem biztosított forrást. Becslése szerint a teljes rekonstrukció akár 500 milliárd forintba is kerülhet, miközben a budai Vár fejlesztéseire összességében már közel ezermilliárd forintot fordíthattak.
Magyar Péter hangsúlyozta: a félbemaradt beruházásokból nem maradhatnak torzók, ezért a kormány befejezi az elkezdett projekteket. Ugyanakkor minden szerződést és beruházást átvilágítanak.
Az Építészfórum cikke szerint a tájékoztatón elhangzott, hogy
- a korábbi Belügyminisztérium épületében továbbra is a minisztérium működik majd,
- a miniszterelnöki kabinetirodába a Szociális- és Családügyi minisztérium költözik,
- a József főhercegi palotának jelenleg nincs végleges funkciója, de informálisan az alkotmánybíróság lehetséges beköltözése merült fel.
- több budavári állami ingatlannál kulturális vagy közösségi funkció lehetőségét vizsgálják,
- a kúria rekonstrukcióját és az egykori földművelésügyi minisztérium újjáépítését is felülvizsgálják.
Szóba került az immár kilenc éve zárva tartó Iparművészeti Múzeum ügye is. Vitézy szerint az épület állapota az elmúlt években tovább romlott, miközben a jelenlegi tervek túlzottan historizáló módon egészítenék ki Lechner Ödön alkotását. A Tisza-kormány rövid távon az épület további károsodásának megállítását, hosszabb távon pedig egy újragondolt rekonstrukció megvalósítását tervezi.