Végleg pontot tett Gulyás Gergely Havasi Bertalan menesztésére – „vállalom a felelősséget!"

Folytatódott a közösségi médiában a felmentés-saga, ismét Magyar Péter állt bele az előző kormány tagjaiba azt követően, hogy szombaton látványos hibát vétett Havasi Bertalan helyettes államtitkár felmentésével kapcsolatban.

Magyar Péter újra posztolt Havasi bertalan menesztésérő, Gulyás Gergely reagált is rá Fotó: Hegedüs Róbert

Magyar a Facebook-oldalán azt írta vasárnap, „Gulyás Gergely és Rétvári Bence jogászkodni próbáltak Havasi Bertalan felmentése kapcsán. Aztán kiderült, hogy 16 év kormányzás után sem értenek a dologhoz, így törölték a posztjukat."

Gulyás Gergely: Vállalom a felelősséget!

Gulyás Gergely vállalva a felelősséget úgy reagált, hogy valóban törölve lett – a tudta nélkül - a munkatársai által egy bejegyzése, de vállalja érte a felelősséget.

Megismételte: ez azonban nem változtat a tényen, hogy egy helyettes-államtitkárt sem sikerült jogszerűen felmenteni.

Mint hangsúlyozta: a bosszú - és a harag - rossz tanácsadónak bizonyult.

A Magyar Közlönyben szombaton hibásan megjelent, Magyar Péter nevével fémjelzett rendelet vonatkozásában kifejtette:

miután Kabinetirodát vezető miniszter már nincs, ő nem tehetett javaslatot senkinek a felmentésére. (Akkor sem, ha a Kabinetiroda csak egy hónap múlva szűnik meg.)

Az ő hatáskörét a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja. Ezt kellett volna feltüntetni, kár, hogy nem sikerült – tett hozzá Gulyás Gergely a Facebook-posztjában.

Mint a Világgazdaság szombaton megírta, teljes káoszba fulladt Magyar Péter és Havasi Bertalan szombati vitája. A miniszterelnök először megpróbálta kirúgni az Orbán-kormány helyettes államtitkárát, a döntés pedig a Magyar Közlönyben is megjelent. Csakhogy minden jel szerint a Tisza-kormány óriásit hibázott.

Miután Magyar Péter gúnyosan megszólította Havasi Bertalant a várban tartott minisztériumi látogatás során, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke nem hagyta magát és szóváltásba keveredett a tiszás kormányfővel. Ezzel azonban nem volt vége, ugyanis a miniszterelnök annyira megsértődött azon, hogy Havasi Bertalan visszaszólt neki, hogy percekkel később is még az ügyben intézkedett, hogy a helyettes államtitkárt vezessék ki az épületből.