Végleg pontot tett Gulyás Gergely Havasi Bertalan menesztésére – „vállalom a felelősséget!"
Folytatódott a közösségi médiában a felmentés-saga, ismét Magyar Péter állt bele az előző kormány tagjaiba azt követően, hogy szombaton látványos hibát vétett Havasi Bertalan helyettes államtitkár felmentésével kapcsolatban.
Magyar a Facebook-oldalán azt írta vasárnap, „Gulyás Gergely és Rétvári Bence jogászkodni próbáltak Havasi Bertalan felmentése kapcsán. Aztán kiderült, hogy 16 év kormányzás után sem értenek a dologhoz, így törölték a posztjukat."
Gulyás Gergely: Vállalom a felelősséget!
Gulyás Gergely vállalva a felelősséget úgy reagált, hogy valóban törölve lett – a tudta nélkül - a munkatársai által egy bejegyzése, de vállalja érte a felelősséget.
Megismételte: ez azonban nem változtat a tényen, hogy egy helyettes-államtitkárt sem sikerült jogszerűen felmenteni.
Mint hangsúlyozta: a bosszú - és a harag - rossz tanácsadónak bizonyult.
A Magyar Közlönyben szombaton hibásan megjelent, Magyar Péter nevével fémjelzett rendelet vonatkozásában kifejtette:
miután Kabinetirodát vezető miniszter már nincs, ő nem tehetett javaslatot senkinek a felmentésére. (Akkor sem, ha a Kabinetiroda csak egy hónap múlva szűnik meg.)
Az ő hatáskörét a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja. Ezt kellett volna feltüntetni, kár, hogy nem sikerült – tett hozzá Gulyás Gergely a Facebook-posztjában.
Mint a Világgazdaság szombaton megírta, teljes káoszba fulladt Magyar Péter és Havasi Bertalan szombati vitája. A miniszterelnök először megpróbálta kirúgni az Orbán-kormány helyettes államtitkárát, a döntés pedig a Magyar Közlönyben is megjelent. Csakhogy minden jel szerint a Tisza-kormány óriásit hibázott.
Miután Magyar Péter gúnyosan megszólította Havasi Bertalant a várban tartott minisztériumi látogatás során, Orbán Viktor egykori sajtófőnöke nem hagyta magát és szóváltásba keveredett a tiszás kormányfővel. Ezzel azonban nem volt vége, ugyanis a miniszterelnök annyira megsértődött azon, hogy Havasi Bertalan visszaszólt neki, hogy percekkel később is még az ügyben intézkedett, hogy a helyettes államtitkárt vezessék ki az épületből.
Ezek után jelent meg szombat este a Magyar Közlönyben egy egyetlen miniszterelnöki határozatot tartalmazó szám. Ebben mindösszesen tehát ez szerepelt:
A miniszterelnök 24/2026. (V. 16.) ME határozata helyettes államtitkár felmentéséről
Ebben pedig az olvasható, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmenti Magyar Péter.
Magyar Péter ugyanis felindulásában nem vette észre, hogy a miniszterelnöki határozat, amit aláírt, egy óriási hibát tartalmaz, ami miatt érvénytelen a döntés, így nem tudja kirúgni Havasi Bertalant.
Az történt ugyanis, hogy a miniszterelnök a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára hivatkozott Havasi Bertalan felmentésénél.
Csakhogy ilyen miniszter már nincs, ő Rogán Antal volt, aki pedig már napok óta nincs hivatalban.
A Magyar Közlönyben azóta sem jött korrekció a szombaton rosszul kiadott rendeletre, azóta hibásan van kint.