Vitézy Dávid lemondott, új vezetővel folytatja a Podmaniczky Mozgalom a Fővárosi Közgyűlésben

Nagy megtiszteltetés és hatalmas felelősség: a jövőben én vezetem a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióját – jelentette be Gál József a Facebook-oldalán hétfőn.

Mivel Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterré vált a múlt héten, az összeférhetetlenségi szabályok értelmében le kellett mondania a fővárosi közgyűlési mandátumáról. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a frakcióvezetői posztja üresedett meg, hanem egy szék is a mozgalmában. Az új frakcióvezető így nemcsak a saját megválasztását, de képviselői csoportja új tagját is bemutatta.

„Örömmel köszöntöm frakciónk legújabb tagját: Hutiray Borbála érkezik a csapatba, aki eddig is a tulajdonosi bizottság külsős tagjaként tevékenykedett az elmúlt másfél évben. Kedves Bori, eredményes munkát kívánok neked a Fővárosi Közgyűlésben!” – írta Gál József.

Az új frakcióvezető rögtön fel is vázolta programjukat:

Bár a 101 pontos programunk sok elemét már sikerült megvalósítani, de még rengeteg dolgunk van.

Továbbra is kizárólag Budapest és a budapestiek érdekeit fogjuk nézni egy-egy döntésnél: pártpolitikai csatatér helyett valódi városfejlesztést.

Mi képviselőként a Városházán, Dávid pedig miniszterként azon fog dolgozni, hogy a kormány és a főváros kapcsolatát teljesen új alapokra helyezzük.

A munka gőzerővel folytatódik, nem állunk meg: már nagyban készülünk a jövő pénteki közgyűlésre is az új előterjesztéseinkkel – zárta sorait Gál József.

Vitézy Dávid közösségi médiás oldala szerint továbbra is a Magyar Urbanisztikai Társaság Közlekedési Tagozatának vezetője.

A Wikipédia szerint Gál József végzettsége szerint politológus, 41 éves, 2015 és 2018 között a Budapesti Városigazgatóság Zrt. felügyelőbizottságának tagja volt. Politikusi pályafutását 2012-ben kezdte, amikor belépett az LMP-be, majd később a szóvivője lett. 2018 májusában egy időközi választáson a Fővárosi Közgyűlést tagjává szavazták. A 2019-es önkormányzati választás után előbb a magángazdaságban helyezkedett el, majd 2022-től az LMP operatív és kommunikációs igazgatója. Ezenfelül 2022 és 2024 között a Fővárosi Önkormányzat klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottságának volt tagja. A 2024-es magyarországi önkormányzati választáson a párt és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület közös listájának második helyéről megint bejutott a Fővárosi Közgyűlésbe.

Vitézy Dávid: határozott felhatalmazást kapott a kormány a közösségi közlekedés fejlesztésére A választók határozott nemet mondtak az előző kormányzat közlekedéspolitikájáról, világos felhatalmazást adtak a közösségi közlekedés és a vasút fejlesztésére – mondta Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter a Transport Research Arena 2026 konferencia nyitóelőadásán hétfőn Budapesten. A tárcavezető hangsúlyozta: Magyarország az elmúlt évtizedben több olyan alapvető közlekedéspolitikai elvvel is szembement, amely számos európai ország követett. Miközben jelentős autópálya-fejlesztések valósultak meg, az alsóbbrendű utak állapota sok helyen továbbra is rossz, kátyús maradt – mondta. Ezzel szemben az elektromos és dekarbonizált közlekedés Európa számos országában már évtizedek óta a mindennapok részévé vált, és ennek az alapja a vasúti közlekedés.

Vitézy Dávidot egy hete hallgatta meg az Országgyűlés szakbizottsága, kifejtette elképzeléseit, hogy miniszterként milyen változtatásokat vinne véghez a közlekedési és beruházási tárca vezetőjeként. Elmondta, hogy szerinte a minisztérium sok kihívással szembesül, ugyanis jelentős feladatok tornyosulnak előtte. Magyar Péter arra kérte fel, hogy „széles körű megvalósítást” kezdjen el a Tisza programja alapján, beleértve a közúti, vasúti infrastruktúrát és az építési szabályokat is.