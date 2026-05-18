Vitézy Dávid lemondott, új vezetővel folytatja a Podmaniczky Mozgalom a Fővárosi Közgyűlésben
Nagy megtiszteltetés és hatalmas felelősség: a jövőben én vezetem a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióját – jelentette be Gál József a Facebook-oldalán hétfőn.
Mivel Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterré vált a múlt héten, az összeférhetetlenségi szabályok értelmében le kellett mondania a fővárosi közgyűlési mandátumáról. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a frakcióvezetői posztja üresedett meg, hanem egy szék is a mozgalmában. Az új frakcióvezető így nemcsak a saját megválasztását, de képviselői csoportja új tagját is bemutatta.
„Örömmel köszöntöm frakciónk legújabb tagját: Hutiray Borbála érkezik a csapatba, aki eddig is a tulajdonosi bizottság külsős tagjaként tevékenykedett az elmúlt másfél évben. Kedves Bori, eredményes munkát kívánok neked a Fővárosi Közgyűlésben!” – írta Gál József.
Az új frakcióvezető rögtön fel is vázolta programjukat:
- Bár a 101 pontos programunk sok elemét már sikerült megvalósítani, de még rengeteg dolgunk van.
- Továbbra is kizárólag Budapest és a budapestiek érdekeit fogjuk nézni egy-egy döntésnél: pártpolitikai csatatér helyett valódi városfejlesztést.
- Mi képviselőként a Városházán, Dávid pedig miniszterként azon fog dolgozni, hogy a kormány és a főváros kapcsolatát teljesen új alapokra helyezzük.
A munka gőzerővel folytatódik, nem állunk meg: már nagyban készülünk a jövő pénteki közgyűlésre is az új előterjesztéseinkkel – zárta sorait Gál József.
Vitézy Dávid közösségi médiás oldala szerint továbbra is a Magyar Urbanisztikai Társaság Közlekedési Tagozatának vezetője.
A Wikipédia szerint Gál József végzettsége szerint politológus, 41 éves, 2015 és 2018 között a Budapesti Városigazgatóság Zrt. felügyelőbizottságának tagja volt. Politikusi pályafutását 2012-ben kezdte, amikor belépett az LMP-be, majd később a szóvivője lett. 2018 májusában egy időközi választáson a Fővárosi Közgyűlést tagjává szavazták. A 2019-es önkormányzati választás után előbb a magángazdaságban helyezkedett el, majd 2022-től az LMP operatív és kommunikációs igazgatója. Ezenfelül 2022 és 2024 között a Fővárosi Önkormányzat klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottságának volt tagja. A 2024-es magyarországi önkormányzati választáson a párt és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület közös listájának második helyéről megint bejutott a Fővárosi Közgyűlésbe.
Vitézy Dávid: határozott felhatalmazást kapott a kormány a közösségi közlekedés fejlesztésére
A választók határozott nemet mondtak az előző kormányzat közlekedéspolitikájáról, világos felhatalmazást adtak a közösségi közlekedés és a vasút fejlesztésére – mondta Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter a Transport Research Arena 2026 konferencia nyitóelőadásán hétfőn Budapesten. A tárcavezető hangsúlyozta: Magyarország az elmúlt évtizedben több olyan alapvető közlekedéspolitikai elvvel is szembement, amely számos európai ország követett. Miközben jelentős autópálya-fejlesztések valósultak meg, az alsóbbrendű utak állapota sok helyen továbbra is rossz, kátyús maradt – mondta. Ezzel szemben az elektromos és dekarbonizált közlekedés Európa számos országában már évtizedek óta a mindennapok részévé vált, és ennek az alapja a vasúti közlekedés.
Itt vannak Vitézy Dávid első bejelentései: több gigaberuházásnál vizsgálatot indít, felkészül a Budapest–Belgrád vasútvonal és a mohácsi Duna-híd – „A vasútfejlesztés korába lépünk”
Vitézy Dávidot egy hete hallgatta meg az Országgyűlés szakbizottsága, kifejtette elképzeléseit, hogy miniszterként milyen változtatásokat vinne véghez a közlekedési és beruházási tárca vezetőjeként. Elmondta, hogy szerinte a minisztérium sok kihívással szembesül, ugyanis jelentős feladatok tornyosulnak előtte. Magyar Péter arra kérte fel, hogy „széles körű megvalósítást” kezdjen el a Tisza programja alapján, beleértve a közúti, vasúti infrastruktúrát és az építési szabályokat is.
Azzal kezdte, hogy rég nem volt a közlekedési és építési területnek országgyűlési fókusza, ez pedig szerinte bizonyítja a kormányzat szándékát az infrastrukturális fejlesztésekért. Felidézte, hogy annak idején civilként kezdett el foglalkozni közlekedés- és várostervezéssel, és kért számon politikusokat, most pedig azt kérte, hogy őt kérje mindenki számon ugyanezért.
Bemutatta parlamenti államtitkárát, volt televíziós riportert, Tárkányi Zsoltot.
Vitézy Dávid bejelentette az első intézkedéseit: azonnali ellenőrzés kezdődik a beruházásoknál
A jövőre is fognak koncentrálni, de először meg kell nyitni a múlt aktáit, a munkát igazságtétellel kell kezdeni. Szerinte sok olyan kérdés van, amelyekben nem látni tisztán, és szabálytalanságok merültek fel. Ezek között külön nevesítette
- a Budapest–Belgrád vasútvonalat,
- a mohácsi Duna-híd építését, amelynél szerinte ennek túlméretezettsége a probléma,
- a szolnoki járműjavító privatizálását,
- a dunakeszi járműjavító csődjét, amely miatt nyáron nem lesz elég IC-kocsi, mert elmaradnak a szükséges fővizsgák,
- az autópálya-koncessziót, hogy ezért mennyit fizetett ki eddig az állam. Ennek ellenőrzése „az új kormány hivatalba lépését követően már másnap megkezdődik”,
- és az útdíjak körüli informatikai beszerzéseket.
A bizottság a mintegy kétórás meghallgatás végén támogatta Vitézy Dávid miniszteri jelöltségét hat igen szavazattal és egy tartózkodás mellett.