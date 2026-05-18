Deviza
EUR/HUF361,14 +0,04% USD/HUF310,08 -0,25% GBP/HUF414,77 +0,25% CHF/HUF394,94 +0,04% PLN/HUF85,06 +0,1% RON/HUF69,29 -0,07% CZK/HUF14,85 +0,03% EUR/HUF361,14 +0,04% USD/HUF310,08 -0,25% GBP/HUF414,77 +0,25% CHF/HUF394,94 +0,04% PLN/HUF85,06 +0,1% RON/HUF69,29 -0,07% CZK/HUF14,85 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 954,83 -0,56% MTELEKOM2 520 +0,4% MOL3 982 -0,25% OTP40 970 -0,32% RICHTER12 320 -2,19% OPUS302,5 -1,49% ANY8 070 +1,61% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 590 -1,53% BUMIX9 288,2 -0,03% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 816,23 +0,07% BUX130 954,83 -0,56% MTELEKOM2 520 +0,4% MOL3 982 -0,25% OTP40 970 -0,32% RICHTER12 320 -2,19% OPUS302,5 -1,49% ANY8 070 +1,61% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS4 590 -1,53% BUMIX9 288,2 -0,03% CETOP4 472,41 -1,15% CETOP NTR2 816,23 +0,07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
politika
frakcióvezető
Gál József
Podmaniczky Mozgalom
Budapest
Fővárosi Közgyűlés
önkormányzat
Vitézy Dávid

Vitézy Dávid lemondott, új vezetővel folytatja a Podmaniczky Mozgalom a Fővárosi Közgyűlésben

Miután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszteri kinevezése miatt lemondott közgyűlési mandátumáról, Gál József lett a Podmaniczky Mozgalom új fővárosi frakcióvezetője, Hutiray Borbála pedig új képviselőként csatlakozik hozzájuk. Gál szerint a mozgalom továbbra is Budapest érdekeit, a városfejlesztést és a főváros–kormány közti viszony új alapokra helyezését tartja fő feladatának. Ebben nagy lökést adhat, hogy Vitézy Dávid immár miniszterként dolgozhat ezen.
Németh Anita
2026.05.18, 13:04
Frissítve: 2026.05.18, 13:12

Nagy megtiszteltetés és hatalmas felelősség: a jövőben én vezetem a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióját – jelentette be Gál József a Facebook-oldalán hétfőn.

Vitézy Dávid lemondott, új vezetővel folytatja a Podmaniczky Mozgalom a Fővárosi Közgyűlésben Vitézy Dávidközlekedési és beruházási miniszterközlekedés, MÁV
Vitézy Dávid lemondott, új vezetővel folytatja a Podmaniczky Mozgalom a Fővárosi Közgyűlésben / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Mivel Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterré vált a múlt héten, az összeférhetetlenségi szabályok értelmében le kellett mondania a fővárosi közgyűlési mandátumáról. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a frakcióvezetői posztja üresedett meg, hanem egy szék is a mozgalmában. Az új frakcióvezető így nemcsak a saját megválasztását, de képviselői csoportja új tagját is bemutatta.

„Örömmel köszöntöm frakciónk legújabb tagját: Hutiray Borbála érkezik a csapatba, aki eddig is a tulajdonosi bizottság külsős tagjaként tevékenykedett az elmúlt másfél évben. Kedves Bori, eredményes munkát kívánok neked a Fővárosi Közgyűlésben!” – írta Gál József.

Az új frakcióvezető rögtön fel is vázolta programjukat:

  • Bár a 101 pontos programunk sok elemét már sikerült megvalósítani, de még rengeteg dolgunk van.
  • Továbbra is kizárólag Budapest és a budapestiek érdekeit fogjuk nézni egy-egy döntésnél: pártpolitikai csatatér helyett valódi városfejlesztést.
  • Mi képviselőként a Városházán, Dávid pedig miniszterként azon fog dolgozni, hogy a kormány és a főváros kapcsolatát teljesen új alapokra helyezzük.

A munka gőzerővel folytatódik, nem állunk meg: már nagyban készülünk a jövő pénteki közgyűlésre is az új előterjesztéseinkkel – zárta sorait Gál József.

Vitézy Dávid közösségi médiás oldala szerint továbbra is a Magyar Urbanisztikai Társaság Közlekedési Tagozatának vezetője.

A Wikipédia szerint Gál József végzettsége szerint politológus, 41 éves, 2015 és 2018 között a Budapesti Városigazgatóság Zrt. felügyelőbizottságának tagja volt. Politikusi pályafutását 2012-ben kezdte, amikor belépett az LMP-be, majd később a szóvivője lett. 2018 májusában egy időközi választáson a Fővárosi Közgyűlést tagjává szavazták. A 2019-es önkormányzati választás után előbb a magángazdaságban helyezkedett el, majd 2022-től az LMP operatív és kommunikációs igazgatója. Ezenfelül 2022 és 2024 között a Fővárosi Önkormányzat klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottságának volt tagja. A 2024-es magyarországi önkormányzati választáson a párt és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület közös listájának második helyéről megint bejutott a Fővárosi Közgyűlésbe.

Vitézy Dávid: határozott felhatalmazást kapott a kormány a közösségi közlekedés fejlesztésére

A választók határozott nemet mondtak az előző kormányzat közlekedéspolitikájáról, világos felhatalmazást adtak a közösségi közlekedés és a vasút fejlesztésére – mondta Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter a Transport Research Arena 2026 konferencia nyitóelőadásán hétfőn Budapesten. A tárcavezető hangsúlyozta: Magyarország az elmúlt évtizedben több olyan alapvető közlekedéspolitikai elvvel is szembement, amely számos európai ország követett. Miközben jelentős autópálya-fejlesztések valósultak meg, az alsóbbrendű utak állapota sok helyen továbbra is rossz, kátyús maradt – mondta. Ezzel szemben az elektromos és dekarbonizált közlekedés Európa számos országában már évtizedek óta a mindennapok részévé vált, és ennek az alapja a vasúti közlekedés.

Itt vannak Vitézy Dávid első bejelentései: több gigaberuházásnál vizsgálatot indít, felkészül a Budapest–Belgrád vasútvonal és a mohácsi Duna-híd – „A vasútfejlesztés korába lépünk”

Vitézy Dávidot egy hete hallgatta meg az Országgyűlés szakbizottsága, kifejtette elképzeléseit, hogy miniszterként milyen változtatásokat vinne véghez a közlekedési és beruházási tárca vezetőjeként. Elmondta, hogy szerinte a minisztérium sok kihívással szembesül, ugyanis jelentős feladatok tornyosulnak előtte. Magyar Péter arra kérte fel, hogy „széles körű megvalósítást” kezdjen el a Tisza programja alapján, beleértve a közúti, vasúti infrastruktúrát és az építési szabályokat is.

Azzal kezdte, hogy rég nem volt a közlekedési és építési területnek országgyűlési fókusza, ez pedig szerinte bizonyítja a kormányzat szándékát az infrastrukturális fejlesztésekért. Felidézte, hogy annak idején civilként kezdett el foglalkozni közlekedés- és várostervezéssel, és kért számon politikusokat, most pedig azt kérte, hogy őt kérje mindenki számon ugyanezért.

Bemutatta parlamenti államtitkárát, volt televíziós riportert, Tárkányi Zsoltot. 

Vitézy Dávid bejelentette az első intézkedéseit: azonnali ellenőrzés kezdődik a beruházásoknál

A jövőre is fognak koncentrálni, de először meg kell nyitni a múlt aktáit, a munkát igazságtétellel kell kezdeni. Szerinte sok olyan kérdés van, amelyekben nem látni tisztán, és szabálytalanságok merültek fel. Ezek között külön nevesítette

  • a Budapest–Belgrád vasútvonalat, 
  • a mohácsi Duna-híd építését, amelynél szerinte ennek túlméretezettsége a probléma, 
  • a szolnoki járműjavító privatizálását,
  • a dunakeszi járműjavító csődjét, amely miatt nyáron nem lesz elég IC-kocsi, mert elmaradnak a szükséges fővizsgák,
  • az autópálya-koncessziót, hogy ezért mennyit fizetett ki eddig az állam. Ennek ellenőrzése „az új kormány hivatalba lépését követően már másnap megkezdődik”,
  • és az útdíjak körüli informatikai beszerzéseket.
    A bizottság a mintegy kétórás meghallgatás végén támogatta Vitézy Dávid miniszteri jelöltségét hat igen szavazattal és egy tartózkodás mellett.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu