Vlagyimir Putyin gépe leszállt Pekingben: szerdán tárgyalnak Hszi Csin-pinggel – most tényleg nagy a tét

Vlagyimir Putyin orosz elnök helyi idő szerint kedden este megérkezett Pekingbe, ahol Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására állami látogatáson vesz részt – jelentette a kínai állami média.

Vlagyimir Putyin megérkezett a kínai csúcstalálkozóra / Forrás: TASZSZ

A kínai külügyminisztérium közlése szerint Putyin szerdáig tartózkodik Kínában, ez sorban a 25. ottani látogatása. A két államfő a tervek szerint áttekinti a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit, valamint nemzetközi és regionális kérdéseket.

Az idei év a kínai–orosz stratégiai együttműködési partnerség létrehozásának 30. évfordulója, valamint a jószomszédi és baráti együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója is.

Hszi Csin-ping kínai elnök korábbi nyilatkozataiban kiemelte: Kína és Oroszország „egymástól elválaszthatatlan jó szomszédok”, „a nehéz időkben is egymás mellett álló igaz barátok”, valamint „egymás sikerét segítő partnerek”.

Bekövetkezett Vlagyimir Putyin rémálma: a kínai elnök levette róla a kezét? – „Megbánhatja, hogy megtámadta Ukrajnát”

Hszi Csin-ping a múlt heti tárgyalásaikon azt mondta Donald Trumpnak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök végül megbánhatja Ukrajna lerohanását – derül ki abból a Financial Times-cikkből, ami a pekingi csúcstalálkozóról készült amerikai értékelést ismerő személyek elmondására alapoz.

Az orosz–ukrán háború kapcsán Hszi megjegyzése messzebb ment, mint korábban, legalábbis a pénzügyi lap egyik forrása szerint a kínai vezető eddig még nem adott értékelést Putyinról és a háborúról.

Hszi megjegyzése akkor hangzott el, amikor Oroszország Ukrajna elleni háborújában négy év után patthelyzet állt be, különösen mivel Kijev hatékonyan kezdte használni a dróntámadásokat az orosz erők és célpontok ellen. Putyin 2022 februárjában indította meg Ukrajna invázióját, három héttel azután, hogy Kínába látogatott, ahol Hszivel korlátok nélküli partnerséget jelentettek be.