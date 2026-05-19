Vlagyimir Putyin gépe leszállt Pekingben: szerdán tárgyalnak Hszi Csin-pinggel – most tényleg nagy a tét

Az orosz elnök kedden megérkezett Pekingbe állami látogatásra. Vlagyimir Putyin Hszi Csin-ping kínai elnökkel fog tárgyalni.
VG/MTI
2026.05.19, 18:10
Frissítve: 2026.05.19, 18:20

Vlagyimir Putyin orosz elnök helyi idő szerint kedden este megérkezett Pekingbe, ahol Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására állami látogatáson vesz részt – jelentette a kínai állami média.

Vlagyimir Putyin megérkezett a kínai csúcstalálkozóra / Forrás: TASZSZ

A kínai külügyminisztérium közlése szerint Putyin szerdáig tartózkodik Kínában, ez sorban a 25. ottani látogatása. A két államfő a tervek szerint áttekinti a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit, valamint nemzetközi és regionális kérdéseket.

Az idei év a kínai–orosz stratégiai együttműködési partnerség létrehozásának 30. évfordulója, valamint a jószomszédi és baráti együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója is.

Hszi Csin-ping kínai elnök korábbi nyilatkozataiban kiemelte: Kína és Oroszország „egymástól elválaszthatatlan jó szomszédok”, „a nehéz időkben is egymás mellett álló igaz barátok”, valamint „egymás sikerét segítő partnerek”.

 

Bekövetkezett Vlagyimir Putyin rémálma: a kínai elnök levette róla a kezét? – „Megbánhatja, hogy megtámadta Ukrajnát"

Hszi Csin-ping a múlt heti tárgyalásaikon azt mondta Donald Trumpnak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök végül megbánhatja Ukrajna lerohanását – derül ki abból a Financial Times-cikkből, ami a pekingi csúcstalálkozóról készült amerikai értékelést ismerő személyek elmondására alapoz.

Az orosz–ukrán háború kapcsán Hszi megjegyzése messzebb ment, mint korábban, legalábbis a pénzügyi lap egyik forrása szerint a kínai vezető eddig még nem adott értékelést Putyinról és a háborúról.

Hszi megjegyzése akkor hangzott el, amikor Oroszország Ukrajna elleni háborújában négy év után patthelyzet állt be, különösen mivel Kijev hatékonyan kezdte használni a dróntámadásokat az orosz erők és célpontok ellen. Putyin 2022 februárjában indította meg Ukrajna invázióját, három héttel azután, hogy Kínába látogatott, ahol Hszivel korlátok nélküli partnerséget jelentettek be.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
