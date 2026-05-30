Vonatbaleset volt Budapesten: utasokkal teli vonat üközött egy kisteherautóval

A szerelvényen százhúszan utaztak, a kisteherautóban két ember ült. A vonatbaleset a Rákosrendező és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon, a Róbert Károly körút magasságában történt.
VG
2026.05.30, 11:10
Frissítve: 2026.05.30, 11:19

Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kisteherautó Budapesten, a Rákosrendező és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon, a Róbert Károly körút magasságában – számolt be a balesetről szombati közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Fotó: MÁV csoport / Facebook (illusztráció)

A szerelvényen százhűszan utaztak, a kisteherautóban két ember ült. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. 

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a baleset miatt az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon hosszabb eljutási időre, a fővárosi szakaszon pótlóbuszos átszállásra kell számítani.

Szombaton egy másik súlyos közlekedési baleset is történt, Pécs mellett fának ütközött, majd árokba hajtott egy gyermekeket szállító autóbusz. A szerencsétlenségben 23-an megsérültek, a sofőr életét vesztette.

