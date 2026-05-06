Ez lehet Wáberer György bosszúja Magyar Péter ellen: összeveszett az egyik leggazdagabb magyar a Tiszával – így történhetett a 100 milliós botrány a színfalak mögött

Meglepő konfliktus robbant ki a napokban Wáberer György és Magyar Péter között. A fejlemény azért is volt váratlan a nyilvánosság számára, mert a közelmúltban világossá vált, hogy a korábban a Fidesz-kormányzatban is pozíciót betöltő üzletember a napokban felálló Tisza-kormányhoz pártolt.

Ehhez képest az egyik leggazdagabb magyar – Wáberer Györgyöt a különböző összesítések a 14. helyre teszik 156 milliárd forintos vagyonával – teljesen váratlanul rendkívül kellemetlen helyzetbe hozta Magyar Péter pártját, amikor az ATV-nek adott interjújában a semmiből közölte, hogy

100 millió forintot utalt át a pártnak.

Ebben a műsorban magyarázta el azt is, hogy teljesen tudatos döntés rész volt a részéről, hogy a választási kampányban szólalt csak meg nyilvánosan, ezzel ugyanis a bizonytalan szavazókat akarta befolyásolni.

De azt is elárulta, hogy a több mint 100 millió forintos támogatás mellett személyesen is találkozott Magyar Péterrel. "Egy élhető Magyarországot kérek érte cserébe" – fogalmazott.

Senki nem vette észre Wáberer György 100 millió forintját a Tisza pártban

Talán nem kell különösebben taglani, hogy ezek az információk miért voltak kínosak a Tisza pártnak. Kiderült ugyanis, hogy egy dúsgazdag vállalkozó súlyos összegekkel finanszírozza őket. A politikai és az üzleti élet ilyen összefonódása pedig minimum komoly kérdéseket vet fel.

A miniszterelnök-jelöltnek sok választása nem maradt: azonnal megpróbálta lerúgni az ügyet a Tiszáról és látványosan megszakította a pénzügyi csatornát Wáberer Györggyel.

Május 1-jén bejelentette, hogy a Tisza párt visszautalja a Wáberer Györgytől kapott százmillió forintos támogatást, amely állítása szerint választások előtt öt nappal érkezett be. Magyar Péter azt is írta a közösségi oldalán, hogy korábban nem utalt nekik a 14. leggazdagabb magyar.

Ugyanakkor a miniszterelnök-jelölt megfogalmazása különös volt. "Wáberer György nagyvállalkozó tegnap egy interjúban azt állította, hogy másfél éve támogatja a Tiszát, összességében több mint 100 millió forinttal.

Miután ez a hír eljutott hozzám, megnézettem, mi igaz ebből.

Nos: a választások előtt 5 nappal valóban átutalt 5-ször 20 millió forintot a Tisza számlájára. Előtte tudomásom szerint semmit" – olvasható a vonatkozó Facebook-bejegyzésében.