Lengyel sajtó: Trump magángépén hagyhatta el Magyarországot a menedékjogot kapott Ziobro, akit a hét végén már Amerikában láttak

Rejtélyes körülmények között hagyhatta el Magyarországot Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter – írta kedden a Gazeta Wyborcza.

Az utolsó pillanatban tűnhetett el Magyarországról a menedékjogot kapott Zbigniew Ziobro / Fotó: NurPhoto / AFP

A lap szerint két lehetséges forgatókönyv merült fel:

az egyik szerint Szerbián keresztül szökött ki az Európai Unióból,

a másik – bár kevésbé valószínű – verzió szerint pedig az amerikai adminisztráció segíthette a távozását.

A Do Rzeczy szemléje szerint Ziobro május 9-én, éppen a magyarországi hatalomátadás napján távozott az országból. A cikk szerint a lengyel és az új magyar vezetés között diplomáciai szinten már egyeztetések zajlottak az egykori miniszter őrizetbe vételéről, de végül sikerült kicsúsznia a hatóságok kezei közül.

A Gazeta Wyborcza szerint az egyik lehetséges útvonal Szerbián át vezethetett: bár a szerb–magyar határátlépést hivatalosan rögzíteni kellett volna, Orbán Viktor korábbi kormánya és Belgrád között szoros kapcsolat volt, ezért nem zárható ki diplomáciai vagy informális segítség sem.

A másik – a lap által kevésbé valószínűnek tartott – verzió szerint

Ziobro különrepülőgéppel juthatott el az Egyesült Államokba.

A cikk azt állítja, hogy Donald Trump adminisztrációja legfelsőbb szinten dönthetett az amerikai vízum kiadásáról.

A lengyel ügyészség szóvivője, Przemyslaw Nowak megerősítette: Ziobro jelenleg nem szerepel nemzetközi körözés alatt.

Bár Lengyelországban elfogatóparancsot adtak ki ellene, európai elfogatóparancsot (ENA) és Interpol-körözést egyelőre nem bocsátottak ki.

A bíróság csak szeptember elejére tűzte ki az ENA ügyének tárgyalását, noha az ügyészség már háromszor kérte az eljárás felgyorsítását. A hatóságok közben azt is vizsgálják, hogy kaphatott-e segítséget a meneküléshez, illetve milyen körülmények között jutott amerikai vízumhoz.

Az ügyészség szerint ugyan már most is kérhetnék Ziobro kiadatását az Egyesült Államoktól, de ezt az amerikai fél könnyen elutasíthatná, mivel az ügyben még nincs jogerős döntés.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy Marcin Romanowski, Ziobro korábbi igazságügyi minisztériumi helyettese is az Egyesült Államokba utazott.