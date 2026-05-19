Közös ünnepre készül Zelenszkij és Magyar Péter, ez a pontos dátum: megváltozik Magyarország, Ukrajna és az EU sorsa – a lengyelek lehetnek az utolsó akadály
Ukrajnában sokan abban reménykedtek, hogy miután Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök május 9-én távozott hivatalából, Ukrajna EU-tagság felé vezető útja jóval gördülékenyebbé válik. Ehelyett azonban felszínre kerültek olyan érdemi problémák, amelyek teljes körű kezelése komoly kihívást jelenthet Kijev számára.
A Kyiv Independent szerint Brüsszelben egyre nagyobb a nyomás, hogy az uniós vezetők június 18-i találkozójáig megállapodás szülessen az úgynevezett csatlakozási klaszterek megnyitásáról. Azonban az uniós tagállamok nagykövetei aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy addigra nem biztos, hogy jelentős előrelépések történnek.
Az EU bővítésért felelős biztosa, Marta Kos többször is kijelentette, hogy Ukrajna készen áll mind a hat csatlakozási klaszter megnyitására. Az esetleges blokkolás tehát politikai indíttatású, és egyes uniós tagállamokhoz köthető.
Az 1-es klaszter, amely az „Alapvetések” nevet viseli, és olyan átfogó témákat érint, mint a demokrácia és a jogállamiság, mindig az elsőként megnyitott és az utolsóként lezárt fejezet egy csatlakozási folyamatban. A további öt klaszter szakpolitikai területekre koncentrál, amelyek teljesítése azt jelenti, hogy a csatlakozni kívánó ország jogrendje és normarendszere összhangba kerül az Európai Unió szabályaival és elvárásaival.
Bár Orbán veresége megváltoztatta a magyar–ukrán kapcsolatok hangnemét, ez nem feltétlenül szüntette meg azokat a problémákat, amelyek miatt Budapest eddig nem támogatta az első klaszter megnyitását. Magyar Péter a május 18-i bejegyzésében arra utalt, hogy António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy a csatlakozási tárgyalások addig nem haladhatnak tovább, amíg a kisebbségekkel kapcsolatos kérdéseket nem rendezik.
Az Orbán-kormány korábban 11 követelést fogalmazott meg Ukrajnával szemben a magyar nyelv használatával kapcsolatban az ország nyugati részén, elsősorban az oktatás és a politikai élet területén.
Costa szóvivője megerősítette, hogy valóban beszélt Magyarral, azonban a beszélgetés részleteit nem kívánta kommentálni. Zelenszkij közleménye a Costával folytatott egyeztetésről nem tett említést a kisebbségi kérdésről. A magyar kormány szerint kétoldalú megállapodásra van szükség, amely garantálja a kisebbségek jogainak érvényesülését, és az ügy nem tűr halasztást.
Marta Kos bővítési biztos szerint az 1-es klaszter június végéig megnyílhat, ugyanakkor hozzátette, hogy ehhez szükséges az ír soros elnökségre konstruktív együttműködése is az év második felében, hogy a többi klaszter megnyitását is előmozdítsák. Ehhez az uniós tagállamoknak előbb ki kell alakítaniuk egy közös álláspontot Ukrajnával kapcsolatban, amelyet követően összehívhatnak egy kormányközi konferenciát, amely hivatalosan is jóváhagyná egy vagy több klaszter megnyitását Ukrajna számára.
Az Európai Unió menetrendjét tekintve június 16-ára az Általános Ügyek Tanácsának ülését tervezték, két nappal az uniós vezetők csúcstalálkozója előtt. A kormányközi konferencia legvalószínűbb időpontja e két esemény közé eshet, ami lehetőséget adna arra, hogy az EU vezetői június 18-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel együtt ünnepelhessenek valamiféle áttörést. Ehhez azonban az kell, hogy Ukrajna megállapodásra jusson Magyarországgal. Ha ez megtörténik, akkor az első klaszter megnyitása megvalósulhat.
A fennmaradó öt klaszter esetében azonban az a várakozás, hogy a 4-es és az 5-ös klaszter — amelyek rendre a közlekedést és a mezőgazdaságot érintik — júniusban még nem nyílnak meg.
A 6-os klaszter, amely a külkapcsolatokkal foglalkozik, várhatóan megnyílhat, amint a tárgyalások előrehaladnak, míg a 2-es és 3-as klaszter — amelyek széles körű gazdasági kritériumokat fednek le — továbbra is nyitott kérdésnek számítanak.
Május 18-án Ukrajna és Magyarország külügyminiszterei egyaránt arról írtak, hogy az ügyet haladéktalanul szakértői szintű egyeztetésekre utalják, ami új hajlandóságot jelez a patthelyzet feloldására.