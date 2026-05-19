Közös ünnepre készül Zelenszkij és Magyar Péter, ez a pontos dátum: megváltozik Magyarország, Ukrajna és az EU sorsa – a lengyelek lehetnek az utolsó akadály

Ukrajnában sokan abban reménykedtek, hogy miután Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök május 9-én távozott hivatalából, Ukrajna EU-tagság felé vezető útja jóval gördülékenyebbé válik. Ehelyett azonban felszínre kerültek olyan érdemi problémák, amelyek teljes körű kezelése komoly kihívást jelenthet Kijev számára.

A Kyiv Independent szerint Brüsszelben egyre nagyobb a nyomás, hogy az uniós vezetők június 18-i találkozójáig megállapodás szülessen az úgynevezett csatlakozási klaszterek megnyitásáról. Azonban az uniós tagállamok nagykövetei aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy addigra nem biztos, hogy jelentős előrelépések történnek.

Az EU bővítésért felelős biztosa, Marta Kos többször is kijelentette, hogy Ukrajna készen áll mind a hat csatlakozási klaszter megnyitására. Az esetleges blokkolás tehát politikai indíttatású, és egyes uniós tagállamokhoz köthető.

Az 1-es klaszter, amely az „Alapvetések” nevet viseli, és olyan átfogó témákat érint, mint a demokrácia és a jogállamiság, mindig az elsőként megnyitott és az utolsóként lezárt fejezet egy csatlakozási folyamatban. A további öt klaszter szakpolitikai területekre koncentrál, amelyek teljesítése azt jelenti, hogy a csatlakozni kívánó ország jogrendje és normarendszere összhangba kerül az Európai Unió szabályaival és elvárásaival.

Bár Orbán veresége megváltoztatta a magyar–ukrán kapcsolatok hangnemét, ez nem feltétlenül szüntette meg azokat a problémákat, amelyek miatt Budapest eddig nem támogatta az első klaszter megnyitását. Magyar Péter a május 18-i bejegyzésében arra utalt, hogy António Costa, az Európai Tanács elnöke közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy a csatlakozási tárgyalások addig nem haladhatnak tovább, amíg a kisebbségekkel kapcsolatos kérdéseket nem rendezik.

Az Orbán-kormány korábban 11 követelést fogalmazott meg Ukrajnával szemben a magyar nyelv használatával kapcsolatban az ország nyugati részén, elsősorban az oktatás és a politikai élet területén.

Costa szóvivője megerősítette, hogy valóban beszélt Magyarral, azonban a beszélgetés részleteit nem kívánta kommentálni. Zelenszkij közleménye a Costával folytatott egyeztetésről nem tett említést a kisebbségi kérdésről. A magyar kormány szerint kétoldalú megállapodásra van szükség, amely garantálja a kisebbségek jogainak érvényesülését, és az ügy nem tűr halasztást.